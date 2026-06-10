Fiscalía de Michoacán ofrece 100 mil pesos de recompensa por exjefe de escoltas de Carlos Manzo

La Fiscalía General del Estado de Michoacán activó una ficha de recompensa de 100 mil pesos para quien proporcione información que permita localizar y detener a José Manuel Jiménez Miranda, exjefe de escoltas y exasesor de seguridad del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo Rodríguez, asesinado en noviembre de 2025.

La medida fue anunciada después de que el fiscal estatal, Carlos Torres Piña, adelantara públicamente que durante esta semana se emitiría una ficha de búsqueda nacional contra el exmilitar retirado, señalado por las autoridades como presunto implicado en el homicidio del edil.

Desde noviembre pasado, José Manuel Jiménez Miranda permanece prófugo de la justicia, mientras las investigaciones fueron extendidas a nivel nacional debido al perfil operativo y militar del exfuncionario.

Quién es José Manuel Jiménez Miranda

José Manuel Jiménez Miranda es un militar retirado que alcanzó el rango de coronel de arma en 2013 y que posteriormente se integró al círculo cercano de seguridad de Carlos Manzo en Uruapan.

Su nombre comenzó a cobrar relevancia pública después de que el entonces alcalde solicitara apoyo adicional en materia de seguridad tras la captura de René Belmonte Aguilar, alias “El Rino”, identificado como jefe de plaza del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en la región.

Aunque la protección oficial para el alcalde fue acordada semanas después de esa detención, Jiménez Miranda ya mantenía una relación profesional previa con Carlos Manzo.

Del gabinete municipal al equipo de escoltas

En agosto del año pasado, el propio alcalde anunció en redes sociales el nombramiento de Jiménez Miranda como titular de la Secretaría de Seguridad Pública de Uruapan, cargo que asumiría formalmente el 1 de septiembre.

Sin embargo, menos de un mes después, el coronel retirado dejó el puesto luego de que trascendiera públicamente un presunto episodio de violencia contra su esposa.

En ese momento, el Gobierno Municipal informó que no existían denuncias formales presentadas por la pareja del funcionario, aunque Carlos Manzo declaró públicamente que “no hay cheque en blanco para nadie”, y sostuvo que no permitiría actos de impunidad dentro de su administración.

Pese a esa salida, tiempo después el alcalde volvió a incorporar a Jiménez Miranda, ahora como responsable de su esquema de escoltas y seguridad personal.

Ficha emitida por la Fiscalía General del Estado de Michoacán. Especial

Una trayectoria militar de más de cuatro décadas

Con más de 43 años de trayectoria militar, José Manuel Jiménez Miranda ocupó distintos cargos operativos y administrativos dentro del Ejército Mexicano.

Fuentes cercanas a la investigación consideran que su experiencia táctica y operativa podría haber facilitado su permanencia fuera del alcance de las autoridades desde noviembre de 2025.

Su carrera comenzó como policía judicial federal militar. Posteriormente fue jefe de grupo de seguridad en la Ciudad de México y subdelegado de la policía judicial en Quintana Roo.

También formó parte del primer consejo de guerra ordinario permanente de la I Región Militar y ocupó cargos de planeación y adiestramiento dentro de estructuras militares regionales.

Tras ser ascendido a coronel en 2013, estuvo al frente de tareas operativas, logísticas y presupuestales en distintos batallones de infantería en Oaxaca, Michoacán y Jalisco.

Jiménez Miranda se retiró oficialmente del Ejército en julio de 2021.