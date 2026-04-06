Fin de Semana Santo reporta 154 homicidios dolosos

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Un total de 154 homicidios dolosos se cometieron durante los llamados Días Santos, 64 casos el Viernes Santo 3 de abril, 41 el Sábado de Gloria y 49 el Domingo de Resurrección, de acuerdo con el informe del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

A partir de esos datos se estableció que el estado de Chihuahua fue la entidad con mayor violencia letal, en este periodo, con 14 personas asesinadas; seguida de Veracruz con 13 homicidios dolosos, Guanajuato con 12 casos y Morelos con 11 asesinatos.

El informe Víctimas reportadas por delito de homicidio, Fiscalías Estatales y Dependencias Federales, estableció que durante el pasado fin de semana, en el Estado de México y Nuevo León se cometieron 9 asesinatos, por entidad.

Le siguieron en la lista Ciudad de México, Jalisco, Puebla y Tabasco con 8 personas asesinadas, por entidad; en Sinaloa y Oaxaca fueron 7 homicidios dolosos, por estado; en Guerrero y Michoacán fueron 6 casos por entidad, y 5 asesinatos en Baja California y Colima, por entidad.

En Chiapas fueron asesinadas 4 personas el fin de semana; mientras que en Aguascalientes y Nayarit fueron 3 casos, por estado; y en Coahuila y Tamaulipas hubo 2 casos, por entidad.

A partir del informe del Secretariado se estableció que en los primeros 5 días de abril en el país fueron asesinadas 232 personas, para un promedio de 46.4 casos por día.