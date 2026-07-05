Zarpan dos buques con alimentos, agua, medicamentos y plantas potabilizadoras para Venezuela

La Secretaría de Marina (Semar) y la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informaron que este domingo zarparon rumbo a Venezuela los buques de apoyo logístico ARM Isla Holbox (BAL-02) y ARM Huasteco (AMP-01), con más de 2 mil metros cúbicos de ayuda humanitaria, como parte de la asistencia que el Gobierno de México envía a ese país tras las afectaciones provocadas por contingencias recientes.

De acuerdo con ambas dependencias, el traslado se realiza en cumplimiento de la instrucción de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, con el objetivo de fortalecer la cooperación y la asistencia humanitaria entre países de América Latina.

Hoy zarparon los Buques de Apoyo Logístico Isla Holbox y Huasteco, con aproximadamente 2,003 metros cúbicos de víveres, rumbo a ese país hermano", señalaron la Semar y la SRE en un comunicado conjunto.

Ayuda humanitaria incluye alimentos, agua, medicamentos y plantas potabilizadoras

La carga transportada por la Armada de México está integrada por alimentos no perecederos, agua embotellada, artículos de higiene personal, medicamentos e insumos médicos, reunidos mediante donaciones y aportaciones del Gobierno de México, empresas, fundaciones y organizaciones de la sociedad civil.

El buque ARM Isla Holbox traslada cerca de 1,750 metros cúbicos de suministros, además de cuatro plantas potabilizadoras con capacidad para producir mil litros de agua purificada por hora, así como el personal especializado encargado de operarlas.

Por su parte, el ARM Huasteco transporta 253 metros cúbicos adicionales de víveres, agua embotellada, artículos de aseo personal e insumos médicos con el mismo destino.

Los insumos fueron concentrados en el muelle de la Administración del Sistema Portuario Nacional Veracruz Especial

Operativo se coordina desde Veracruz

Los insumos fueron concentrados en el muelle de la Administración del Sistema Portuario Nacional (ASIPONA) Veracruz, donde personal naval realizó las maniobras de embarque antes de la salida de ambas embarcaciones.

Para esta operación participan 100 elementos navales pertenecientes a las Brigadas de Respuesta ante Emergencias (BRE), quienes estarán a cargo del embarque, traslado marítimo y desembarque de la ayuda, apoyados con equipo especializado, entre ellos una grúa y dos montacargas.

Las autoridades estiman que el recorrido marítimo tendrá una duración aproximada de seis días.

Se suma a envío de plantas de energía eléctrica

La ayuda enviada por vía marítima complementa el puente humanitario iniciado esta semana por el Gobierno de México, luego de que un avión despegara con destino a Venezuela transportando ocho plantas de energía eléctrica para apoyar la recuperación de infraestructura esencial.

La Semar y la SRE destacaron que el operativo es resultado de la coordinación entre dependencias federales y la participación de organizaciones civiles y del sector privado.

En el comunicado conjunto, ambas dependencias señalaron que estas acciones reflejan el compromiso del Gobierno de México con la asistencia internacional ante situaciones de emergencia.