FGR asegura explosivo, dron y arsenal tras cateo a casa en Durango

Elementos de la Fiscalía General de la República (FGR) catearon un domicilio donde localizaron un artefacto explosivo, cargadores, cartuchos y vehículos en Durango.

A través de la Ventanilla Única de Atención (VUA), un elemento de la Guardia Nacional (GN) informó que en un inmueble ubicado en la colonia Dolores del Río, Durango, presuntamente se cometían actos delictivos.

Tras la denuncia, el agente del Ministerio Público de la Federación solicitó y ejecutó una orden de cateo.

Las autoridades aseguraron un artefacto explosivo en un domicilio de la colonia Dolores del Río. FGR Durango

Como parte de las investigaciones por la probable comisión del delito de posesión de arma de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, la FGR ejecutó la diligencia con apoyo de elementos de la Policía Federal Ministerial (PFM), quienes aseguraron un artefacto explosivo, dos cargadores, 78 cartuchos de diferentes calibres, un dron, dos cuatrimotos y cuatro vehículos.

El agente del Ministerio Público de la Federación obtuvo el mandamiento judicial para su ejecución en el domicilio indicado, donde recabó los indicios para continuar con las investigaciones.

La diligencia fue dirigida por el agente del Ministerio Público Federal (MPF), con apoyo de elementos de la Policía Federal Ministerial (PFM), adscritos a la Agencia de Investigación Criminal (AIC), así como de personal de la Guardia Nacional (GN) y de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), que brindó seguridad perimetral.