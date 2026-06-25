EU y México refuerzan cooperación sanitaria; abrirán planta contra gusano barrenador en Chiapas

Entre los temas que abordó hoy la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo en su conferencia mañanera, estuvo el de la visita de la secretaria de Agricultura de Estados Unidos, Brooke Rollins.

En este contexto, la mandataria indicó que dicho viaje de la funcionaria estadunidense será con el fin de inaugurar una planta de producción de moscas estériles en el sur del país, particularmente en el estado Chiapas.

Vamos a estar juntos en Chiapas, junto con el embajador de Estados Unidos, una prueba de la gran colaboración que hay”, señaló.

De acuerdo con la jefa de Estado, el objetivo de abrir esta planta forma parte de una estrategia clave para combatir la plaga del gusano barrenador del ganado, la cual se ha infiltrado tanto en los Estados Unidos como en México.

Durante su conferencia, Sheinbaum Pardo destacó que la construcción de esta instalación fue posible gracias a una inversión conjunta entre los gobiernos de México y Estados Unidos, lo que calificó como una muestra de la cooperación bilateral para atender problemas sanitarios que afectan a ambos países.

Sheinbaum apuntó que la inauguración de la planta es considerada un paso importante dentro de la estrategia regional para proteger la producción pecuaria. Cuartoscuro

¿Cuál será la función de la planta?

Bajo esta premisa, la primera presidenta de México detalló que la planta producirá moscas estériles que serán liberadas de manera controlada para interrumpir el ciclo reproductivo del gusano barrenador, una técnica utilizada internacionalmente para erradicar esta plaga que representa una amenaza para la ganadería.

Por último, la doctora Sheinbaum apuntó que la inauguración de la planta en Chiapas es considerada un paso importante dentro de la estrategia regional para proteger la producción pecuaria y reducir los riesgos económicos para los productores de ambos lados de la frontera.