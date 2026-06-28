Estudiantes del IPN desarrollan aplicación con IA para prevenir incendios forestales

Estudiantes de la Escuela Superior de Cómputo (ESCOM) del Instituto Politécnico Nacional (IPN) desarrollaron un prototipo de aplicación web basado en Inteligencia Artificial capaz de identificar zonas con riesgo de incendios forestales antes de que ocurra una emergencia, con el propósito de proteger el Parque Nacional El Tepozteco, en Morelos.

La herramienta analiza fotografías del terreno, verifica que correspondan al área natural protegida mediante metadatos geográficos e incorpora variables climáticas en tiempo real, como temperatura, humedad y velocidad del viento, para clasificar las zonas con riesgo bajo, medio o alto y generar un mapa que facilite la toma de decisiones.

A diferencia de otros sistemas que detectan incendios una vez iniciados, el desarrollo busca prevenirlos al identificar condiciones que favorecen su aparición, permitiendo a las autoridades realizar acciones anticipadas como brigadas de limpieza, saneamiento o vigilancia.

El proyecto fue desarrollado por Denys Monserrat Rodríguez Méndez, Mildred Valeria Lagunes Vázquez, Brisa María Lezama Tapia y Aldo Díaz Martínez, estudiantes de Ingeniería en Inteligencia Artificial de la ESCOM, bajo la asesoría del investigador José Asunción Enríquez Zárate.

De acuerdo con el académico, el proyecto evolucionó de un prototipo escolar a un producto mínimo viable con potencial para implementarse en otras reservas naturales del país.

Para el funcionamiento de la plataforma, los estudiantes desarrollaron modelos de Inteligencia Artificial desde cero, entre ellos redes neuronales convolucionales y un autocodificador capaz de analizar el estado de la vegetación, detectar anomalías y clasificar el nivel de riesgo de incendio.

La plataforma contempla tres tipos de usuarios: administradores, autoridades gubernamentales y ciudadanos. Con ello, habitantes y visitantes del Parque Nacional El Tepozteco pueden capturar y cargar fotografías de posibles zonas de riesgo, fortaleciendo el monitoreo de un territorio de más de 23 mil hectáreas.

Para entrenar los modelos de IA, el equipo construyó tres bancos de imágenes con miles de fotografías obtenidas de plataformas públicas, recursos digitales y material proporcionado por especialistas de la región.

El proyecto se desarrolló en colaboración con el municipio de Tepoztlán y especialistas en medio ambiente, quienes aportaron información sobre los principales factores que incrementan el riesgo de incendios forestales, como la acumulación de material combustible, la sequedad de la vegetación, la presencia de residuos y la actividad humana.