Refuerzan Quintana Roo y la Federación estrategia integral contra el sargazo

La gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama, sostuvo una reunión de trabajo con la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, y los integrantes del gabinete ambiental para coordinar las acciones prioritarias orientadas a la atención del sargazo en las costas del caribe mexicano. En el encuentro se ratificó el compromiso de ambas instancias de gobierno para dar un seguimiento puntual a las estrategias de recolección y manejo de la macroalga, con el fin de proteger las playas y salvaguardar el patrimonio natural de la región.

Durante las mesas de trabajo interinstitucionales, se abordaron los lineamientos operativos que el Gobierno de México y la administración estatal ejecutan de manera conjunta. El propósito fundamental de esta labor articulada es mitigar el impacto ambiental en el litoral, blindar la dinámica económica del sector turístico y asegurar el bienestar integral de las familias quintanarroenses que dependen directamente de esta actividad.

En el desarrollo de las actividades, la mandataria Mara Lezama expresó la relevancia de mantener la coordinación con el Ejecutivo Federal dentro de las prioridades ambientales del país:

Hoy nuevamente tuvimos la oportunidad de trabajar con nuestra querida Presidenta Claudia Sheinbaum y el gabinete ambiental, para dar seguimiento a un tema prioritario para Quintana Roo como lo es la atención al sargazo. Estamos desarrollando de manera coordinada, Gobierno de México y Gobierno de Quintana Roo, las acciones dentro de la Estrategia, para atender este fenómeno, proteger nuestras playas y cuidar nuestro patrimonio natural".

Finalmente, las autoridades reafirmaron que la colaboración entre la Federación y el estado continuará desarrollándose mediante un esquema permanente de responsabilidad e institucionalidad. Las acciones contemplan el fortalecimiento de la infraestructura de contención y limpieza para garantizar resultados en beneficio de la población local y de los visitantes.