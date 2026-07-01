Esteban Moctezuma rinde protesta como embajador de México ante la UE

La Comisión Permanente del Congreso de la Unión ratificó a Esteban Moctezuma Barragán como embajador de México ante la Unión Europea (UE), con 28 votos a favor de Morena, Movimiento Ciudadano, PVEM y PT, y ocho en contra del PAN y PRI.

El exembajador de México en Estados Unidos rindió protesta ante senadores y diputados, con lo que podrá asumir la representación diplomática de México con sede en Bruselas, una vez que reciba el beneplácito de la Unión Europea.

Moctezuma Barragán afirmó que Europa representa una oportunidad para fortalecer el intercambio comercial con México.

“Eso abre oportunidades para complementar economías, aunque nuestra prioridad sigue siendo Estados Unidos”, destacó.

“Europa representa un inversionista estratégico para atraer más inversión, empleo y producción”, comentó durante su comparecencia ante legisladores.

Asimismo, negó que la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) esté vinculada a temas de seguridad, como lo ha señalado el presidente estadunidense Donald Trump.

Las decisiones de Trump, agregó, “responden a un cambio muy importante en el paradigma del intercambio comercial que está afectando a todos los países”.

“Una de nuestras grandes oportunidades es acercarnos a Europa, que está viviendo esa misma situación, y no solo en el comercio, no solo en los aranceles, también en la seguridad”, enfatizó.

Moctezuma Barragán insistió en que la política exterior mexicana debe orientarse hacia la complementariedad económica, sin perder de vista que Norteamérica continúa siendo el eje principal de la relación exterior del país.

Durante el debate, el senador de Morena Manuel Huerta Ladrón de Guevara sostuvo que la relación con Europa es fundamental como equilibrio estratégico, por lo que consideró relevante la designación de Moctezuma para que ningún país, mercado o coyuntura “decidan por nosotros”.

Por su parte, el senador del PAN José Máximo García López afirmó que México requiere una representación diplomática capaz de recuperar la confianza de sus principales socios comerciales y señaló que la decisión de Estados Unidos de establecer revisiones anuales al T-MEC genera incertidumbre para las empresas.

El diputado del PVEM Héctor Alfonso de la Garza Villarreal destacó que la Unión Europea es un espacio de coincidencia indispensable para el desarrollo económico, científico y tecnológico de México.

“Es precisamente ante este reto que el nombramiento cobra su mayor relevancia, porque ejercerá su responsabilidad con la dedicación y el esfuerzo que México merece”, indicó.

En tanto, el diputado del PAN Marcelo de Jesús Torres Cofiño manifestó su voto en contra del nombramiento al considerar que la designación responde a criterios políticos y no al interés del Estado mexicano.

El diputado de Movimiento Ciudadano Gibrán Ramírez Reyes expresó el respaldo de su bancada al dictamen, al considerar razonable el plan para fortalecer la relación con la Unión Europea, particularmente por la propuesta de diversificar los vínculos comerciales de México.

Finalmente, el diputado del PT Reginaldo Sandoval Flores sostuvo que la representación diplomática de México en Europa requiere un perfil con experiencia política, capacidad de negociación, visión estratégica y amplio conocimiento de la agenda internacional, cualidades que, aseguró, reúne Esteban Moctezuma Barragán.