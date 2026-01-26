Así los estados en que NO hay clases por Frente Frío 31 y en los que SÍ
Diversas autoridades educativas estatales anunciaron suspensión de clases presenciales, ajustes de horario y esquemas flexibles
Las bajas temperaturas provocadas por el Frente Frío 31 continúan impactando gran parte del territorio nacional. Como medida preventiva para proteger la salud de niñas, niños y adolescentes, diversas autoridades educativas estatales anunciaron suspensión de clases presenciales, ajustes de horario y esquemas flexibles de asistencia para este lunes 26 de enero de 2026.
A continuación, se detalla estado por estado dónde NO habrá clases, dónde sí habrá pero con horario especial, y en qué entidades las actividades escolares continúan sin cambios.
Dónde NO habrá clases
**Chihuahua
- Las autoridades educativas confirmaron la suspensión de clases presenciales en nivel básico:
- Lunes 26 y martes 27 de enero de 2026
- Medida aplicada en todo el estado ante temperaturas extremas.
**Puebla
La SEP de Puebla informó que se suspenden las clases presenciales.
- 26 y 27 de enero de 2026
- Educación básica, media superior y superior
- Aplica únicamente en las regiones afectadas por el frío
El servicio educativo continuará a distancia, mediante.
- Libros de texto
- Tareas en casa
- Cuadernillos y actividades por nivel
**Coahuila
La Secretaría de Educación de Coahuila anunció.
- Suspensión total de clases presenciales este lunes 26 de enero
Regiones afectadas.
- Norte
- Carbonífera
- Centro-Desierto
- Ajuste de horario.
En Laguna y Sureste, primaria y secundaria entrarán a las 9:00 AM como medida preventiva.
**Veracruz
- La Universidad Veracruzana, campus Coatzacoalcos–Minatitlán, informó.
- Suspensión de actividades presenciales este lunes 26 de enero
Medida preventiva ante condiciones climáticas adversas.
Estados con suspensión condicionada o flexible
**Tamaulipas
- La Secretaría de Educación de Tamaulipas (SET) reiteró su protocolo invernal.
- Suspensión automática de clases cuando la temperatura sea de 0 °C o menos
Cuando el termómetro marque entre 5 °C y 1 °C, la asistencia queda a criterio de madres, padres y tutores
**Nuevo León
El gobernador Samuel García anunció.
- Lunes 26 y martes 27 de enero
- La asistencia a clases será voluntaria, decisión tomada por madres y padres de familia
El anuncio se realizó el domingo 25 de enero, ante el ingreso del Frente Frío 31, priorizando la salud y el bienestar de la comunidad escolar.
Estados donde SÍ habrá clases
Algunas entidades no suspendieron actividades, pero modificaron horarios para evitar exposiciones tempranas al frío.
**Tlaxcala
- 784 escuelas con horario ajustado
- Turno matutino: 8:30 AM a 1:00 PM
- Turno vespertino: 1:30 PM a 5:30 PM
Vigente hasta nuevo aviso
**Querétaro
Primarias públicas.
- Mañana: 8:30 AM a 12:30 PM
- Tarde: 2:00 PM a 6:00 PM
Medida válida hasta el 20 de febrero
**San Luis Potosí
Aplicación del horario de invierno
Turno matutino:
- 30 minutos de tolerancia en la entrada
Turno vespertino:
- Salida 30 minutos antes
Vigente hasta el 21 de marzo
SÍ habrá clases con normalidad
Hasta el momento, no se ha anunciado suspensión de clases.
- Ciudad de México
- Estado de México
Los alumnos de preescolar, primaria y secundaria deberán acudir de forma regular a los planteles este lunes 26 de enero, pese al descenso de temperaturas.
Recomendaciones finales para madres y padres
- Consultar canales oficiales de cada Secretaría de Educación estatal
- Priorizar la salud de los menores, especialmente en zonas con heladas
- Mantener comunicación directa con escuelas ante cambios de última hora
