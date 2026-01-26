Así los estados en que NO hay clases por Frente Frío 31 y en los que SÍ 

Las bajas temperaturas provocadas por el Frente Frío 31 continúan impactando gran parte del territorio nacional. Como medida preventiva para proteger la salud de niñas, niños y adolescentes, diversas autoridades educativas estatales anunciaron suspensión de clases presenciales, ajustes de horario y esquemas flexibles de asistencia para este lunes 26 de enero de 2026.

A continuación, se detalla estado por estado dónde NO habrá clases, dónde sí habrá pero con horario especial, y en qué entidades las actividades escolares continúan sin cambios.

Dónde NO habrá clases

**Chihuahua

Las autoridades educativas confirmaron la suspensión de clases presenciales en nivel básico :

Las autoridades educativas confirmaron la : Lunes 26 y martes 27 de enero de 2026

Medida aplicada en todo el estado ante temperaturas extremas.

**Puebla

La SEP de Puebla informó que se suspenden las clases presenciales.

26 y 27 de enero de 2026

Educación básica, media superior y superior

Aplica únicamente en las regiones afectadas por el frío

El servicio educativo continuará a distancia, mediante.

Libros de texto

Libros de texto Tareas en casa

Cuadernillos y actividades por nivel

**Coahuila

La Secretaría de Educación de Coahuila anunció.

Suspensión total de clases presenciales este lunes 26 de enero

Regiones afectadas.

Norte

Norte Carbonífera

Centro-Desierto

Ajuste de horario.

En Laguna y Sureste, primaria y secundaria entrarán a las 9:00 AM como medida preventiva.

**Veracruz

La Universidad Veracruzana , campus Coatzacoalcos–Minatitlán , informó.

La , campus , informó. Suspensión de actividades presenciales este lunes 26 de enero

Medida preventiva ante condiciones climáticas adversas.

Estados con suspensión condicionada o flexible

**Tamaulipas

La Secretaría de Educación de Tamaulipas (SET) reiteró su protocolo invernal.

La reiteró su protocolo invernal. Suspensión automática de clases cuando la temperatura sea de 0 °C o menos

Cuando el termómetro marque entre 5 °C y 1 °C, la asistencia queda a criterio de madres, padres y tutores

**Nuevo León

El gobernador Samuel García anunció.

Lunes 26 y martes 27 de enero

La asistencia a clases será voluntaria , decisión tomada por madres y padres de familia

El anuncio se realizó el domingo 25 de enero, ante el ingreso del Frente Frío 31, priorizando la salud y el bienestar de la comunidad escolar.

Estados donde SÍ habrá clases

Algunas entidades no suspendieron actividades, pero modificaron horarios para evitar exposiciones tempranas al frío.

**Tlaxcala

784 escuelas con horario ajustado

784 escuelas con Turno matutino: 8:30 AM a 1:00 PM

Turno vespertino: 1:30 PM a 5:30 PM

Vigente hasta nuevo aviso

**Querétaro

Primarias públicas.

Mañana: 8:30 AM a 12:30 PM

Mañana: Tarde: 2:00 PM a 6:00 PM

Medida válida hasta el 20 de febrero

**San Luis Potosí

Aplicación del horario de invierno

Turno matutino:

30 minutos de tolerancia en la entrada

Turno vespertino:

Salida 30 minutos antes

Vigente hasta el 21 de marzo

SÍ habrá clases con normalidad

Hasta el momento, no se ha anunciado suspensión de clases.

Ciudad de México

Estado de México

Los alumnos de preescolar, primaria y secundaria deberán acudir de forma regular a los planteles este lunes 26 de enero, pese al descenso de temperaturas.

Recomendaciones finales para madres y padres

Consultar canales oficiales de cada Secretaría de Educación estatal

Consultar de cada Secretaría de Educación estatal Priorizar la salud de los menores , especialmente en zonas con heladas

Mantener comunicación directa con escuelas ante cambios de última hora

