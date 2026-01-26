Última Hora Impreso de hoy

Así los estados en que NO hay clases por Frente Frío 31 y en los que SÍ 

Diversas autoridades educativas estatales anunciaron suspensión de clases presenciales, ajustes de horario y esquemas flexibles

Por: Joseph Na’a

thumb
Como medida preventiva para proteger la salud de niñas, niños y adolescentes, diversas autoridades educativas estatales anunciaron medidas sobre las clases.Cuartoscuro: Daniel Augusto

Las bajas temperaturas provocadas por el Frente Frío 31 continúan impactando gran parte del territorio nacional. Como medida preventiva para proteger la salud de niñas, niños y adolescentes, diversas autoridades educativas estatales anunciaron suspensión de clases presenciales, ajustes de horario y esquemas flexibles de asistencia para este lunes 26 de enero de 2026.

A continuación, se detalla estado por estado dónde NO habrá clases, dónde sí habrá pero con horario especial, y en qué entidades las actividades escolares continúan sin cambios.

Dónde NO habrá clases

**Chihuahua

  • Las autoridades educativas confirmaron la suspensión de clases presenciales en nivel básico:
  • Lunes 26 y martes 27 de enero de 2026
  • Medida aplicada en todo el estado ante temperaturas extremas.

**Puebla

La SEP de Puebla informó que se suspenden las clases presenciales.

  • 26 y 27 de enero de 2026
  • Educación básica, media superior y superior
  • Aplica únicamente en las regiones afectadas por el frío

 El servicio educativo continuará a distancia, mediante.

  • Libros de texto
  • Tareas en casa
  • Cuadernillos y actividades por nivel

**Coahuila

La Secretaría de Educación de Coahuila anunció.

  • Suspensión total de clases presenciales este lunes 26 de enero

Regiones afectadas.

  • Norte
  • Carbonífera
  • Centro-Desierto
  • Ajuste de horario.

En Laguna y Sureste, primaria y secundaria entrarán a las 9:00 AM como medida preventiva.

**Veracruz

  • La Universidad Veracruzana, campus Coatzacoalcos–Minatitlán, informó.
  • Suspensión de actividades presenciales este lunes 26 de enero

Medida preventiva ante condiciones climáticas adversas.

Estados con suspensión condicionada o flexible

**Tamaulipas

  • La Secretaría de Educación de Tamaulipas (SET) reiteró su protocolo invernal.
  • Suspensión automática de clases cuando la temperatura sea de 0 °C o menos

Cuando el termómetro marque entre 5 °C y 1 °C, la asistencia queda a criterio de madres, padres y tutores

**Nuevo León

El gobernador Samuel García anunció.

  • Lunes 26 y martes 27 de enero
  • La asistencia a clases será voluntaria, decisión tomada por madres y padres de familia

El anuncio se realizó el domingo 25 de enero, ante el ingreso del Frente Frío 31, priorizando la salud y el bienestar de la comunidad escolar.

Estados donde SÍ habrá clases

Algunas entidades no suspendieron actividades, pero modificaron horarios para evitar exposiciones tempranas al frío.

**Tlaxcala

  • 784 escuelas con horario ajustado
  • Turno matutino: 8:30 AM a 1:00 PM
  • Turno vespertino: 1:30 PM a 5:30 PM

Vigente hasta nuevo aviso

**Querétaro

Primarias públicas.

  • Mañana: 8:30 AM a 12:30 PM
  • Tarde: 2:00 PM a 6:00 PM

Medida válida hasta el 20 de febrero

**San Luis Potosí

Aplicación del horario de invierno

Turno matutino:

  • 30 minutos de tolerancia en la entrada

Turno vespertino:

  • Salida 30 minutos antes

Vigente hasta el 21 de marzo

SÍ habrá clases con normalidad

Hasta el momento, no se ha anunciado suspensión de clases.

  • Ciudad de México
  • Estado de México

Los alumnos de preescolar, primaria y secundaria deberán acudir de forma regular a los planteles este lunes 26 de enero, pese al descenso de temperaturas.

Recomendaciones finales para madres y padres

  • Consultar canales oficiales de cada Secretaría de Educación estatal
  • Priorizar la salud de los menores, especialmente en zonas con heladas
  • Mantener comunicación directa con escuelas ante cambios de última hora

asc

Temas:

EL EDITOR RECOMIENDA