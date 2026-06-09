Los estados con peor evaluación en drenaje; servicios públicos

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De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, ya ha comenzado en el país la temporada de huracanes y ciclones 2026, y con ésta, la llegada de lluvias torrenciales y que, debido a los efectos del cambio climático, son cada vez más potentes y con mayor potencial destructivo, no solo por su fuerza, sino, sobre todo, debido a la deficiente infraestructura social de que dispone el país y las prácticamente nulas estrategias de adaptación y mitigación.

Los datos

Los resultados 2025 de la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental, del Inegi, estiman que únicamente el 43.4% de la ciudadanía manifiesta algún grado de satisfacción respecto de los servicios que recibe en sus municipios, de drenaje y alcantarillado, es decir, apenas 4 de cada 10.

Drenaje Especial

La encuesta mide varios rubros, destacando tres, por la baja evaluación que reciben. En primer lugar, está el apartado relativo al “mantenimiento frecuente”. En ese apartado, únicamente el 30.9% de la población se dice satisfecha con la calidad del servicio de que dispone. Los estados donde hay una mayor proporción de personas que opinan en ese sentido son: Guanajuato, donde se registró 46.9%; Colima, con 45.8; Nuevo León, 41.9%; Aguascalientes, 41.7%; y Durango, con 39.8%. Por otro lado, las entidades con menor nivel de satisfacción fueron: Chiapas, con apenas 24.3%; Tamaulipas obtuvo 24%; Tabasco, 23.5%; Hidalgo, 23.3%; Veracruz, 23.1%; Baja California Sur, 22.7%, y Guerrero, 14.1%.

Drenaje Especial

Es importante señalar que en este tipo de encuestas, la percepción ciudadana siempre relativiza el servicio respecto de lo que conoce; por lo que, si la evaluación fuese con base en rigurosos estándares constitucionales, legales y normativos, seguramente la medición se modificaría a la baja.

El segundo rubro es el relativo a la percepción que tiene la ciudadanía sobre la “limpieza constante” del drenaje y las alcantarillas. En este capítulo apenas el 27.1% de la población se encuentra satisfecha son los servicios recibidos, es decir, sólo alrededor de una de cada 4 personas. Las entidades de la República que obtienen las mayores valoraciones son: Colima, 45.5%, Guanajuato obtiene 40.7%; Nuevo León, 36.8%; Campeche, 36.2%; Aguascalientes, 34.7%; Durango, 33.8%, y Coahuila, 33.4%. En el extremo opuesto, las entidades peor evaluadas fueron: Tamaulipas, con 20.9%; Baja California obtiene 20%; Hidalgo, 19.1%; Veracruz, 17.9%, y Guerrero, únicamente 14%

Finalmente, el tercer rubro es el de la presencia o no de fugas de aguas negras. El promedio de satisfacción en el país es de 67.4%, es decir, apenas dos de cada tres personas. Al respecto debe decirse que es un indicador relativo a una situación que tiene enormes implicaciones tanto ecológicas, como de salud pública, pues la exposición constante a aguas no tratadas, constituye un riesgo mayor para las poblaciones que enfrentan esas circunstancias. Así pues, los estados con mayor nivel reportado de satisfacción fueron: Yucatán, 84.1%; Zacatecas, 81.7%; Estado de México, 80.6%; Ciudad de México, 78.4%; Guanajuato, 75.9%; Tlaxcala, 75.5%, y Puebla, 75%. Por el contrario, las entidades con peores valoraciones son: San Luis Potosí, con 52.7%, Sinaloa, 50.7%; Tamaulipas, 50.4%; Baja California Sur, 36.8%, y Sonora, con 36.6%

La calificación global promedio en el país, en escala de 1 a 10, es de 6.2; siendo Colima, Guanajuato y Zacatecas las que tienen la aprobación más alta con valores de 7.4, 7.1 y 7, respectivamente; mientras que las peor evaluadas son Tabasco, Guerrero y Baja California Sur, con 5.3, 5.1 y 5.1, respectivamente.