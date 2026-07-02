"Es seguro viajar a México, no hay problema", dice Sheinbaum tras alerta de viaje de RU

Luego de que el gobierno del Reino Unido actualizara su alerta de viaje a México a sus ciudadanos de cara al próximo partido de su selección con el conjunto mexicano, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo retomó el tema asegurando que el territorio nacional es un lugar seguro para los turistas.

Durante su conferencia mañanera, la mandataria explicó que los hechos ocurridos en las inmediaciones del Ángel de la Independencia fueron lamentables, pero enfatizó que ya se implementan medidas para reducir riesgos en futuras concentraciones por lo que hizo un llamado al turismo extranjero a que asistan sin temor a la capital del país.

Es seguro visitar el país, por supuesto. A partir de lo que ocurrió el martes y el lamentable fallecimiento de cuatro personas, desde el gobierno de la ciudad están poniendo más pantallas en Reforma para que no haya congregaciones y las personas puedan desplazarse”, afirmó.

Sheinbaum explicó que las autoridades capitalinas buscan distribuir mejor a los asistentes durante eventos multitudinarios para evitar aglomeraciones, además de insistir en un llamado a la responsabilidad de los aficionados.

El llamado es actuar de manera responsable, tanto en el Zócalo como en distintos lugares. Hay que evitar el exceso de alcohol y confiar en la responsabilidad de la gente. Es seguro viajar a México”, reiteró.

¿Qué alertó Reino Unido?

La actualización del Foreign, Commonwealth & Development Office (FCDO) no prohíbe viajar a la Ciudad de México, pero sí advierte a los aficionados británicos que acudirán al encuentro del próximo 5 de julio sobre los riesgos asociados a grandes concentraciones.

En su guía oficial, el gobierno británico recordó las cuatro muertes registradas durante las celebraciones en Paseo de la Reforma y recomendó a sus ciudadanos mantenerse atentos a las indicaciones de las autoridades, evitar aglomeraciones, extremar precauciones ante robos de teléfonos celulares y posibles casos de bebidas adulteradas, además de planear con anticipación sus traslados.

El FCDO también mantiene su recomendación general de evitar o limitar los viajes a determinadas regiones del país por motivos de seguridad, una política vigente desde antes del Mundial y que se actualiza periódicamente conforme a las condiciones de cada estado. La dependencia subraya que ningún viaje está completamente libre de riesgos y exhorta a los visitantes a informarse sobre las condiciones específicas de su destino y seguir las recomendaciones de las autoridades locales.