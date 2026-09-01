¡Es Hoy! Inicia pago de la Pensión Bienestar; ¿qué letras cobran esta semana?

La Secretaría de Bienestar informó que este martes 1 de septiembre inicia el pago correspondiente al bimestre septiembre-octubre de 2026 de las Pensiones y Programas para el Bienestar. La dispersión se realizará directamente en las tarjetas del Banco del Bienestar y se organizará de acuerdo con la letra inicial del primer apellido.

De acuerdo con el calendario oficial, hoy martes 1 de septiembre corresponde el depósito a las personas cuyo primer apellido comienza con la letra A.

El pago continuará durante esta semana con las siguientes letras:

Martes 1 de septiembre: A

Martes 1 de septiembre: A Miércoles 2 de septiembre: B

Jueves 3 y viernes 4 de septiembre: C

¿Quiénes reciben su pago?

Durante este periodo se realizará la dispersión de recursos para derechohabientes de la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, la Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad Permanente, la Pensión Mujeres Bienestar y el Programa para el Bienestar de las Niñas y Niños, Hijos de Madres Trabajadoras.

En el caso de la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, el apoyo correspondiente al bimestre septiembre-octubre es de 6 mil 400 pesos.

La Pensión Mujeres Bienestar entrega 3 mil 100 pesos bimestrales, mientras que la Pensión para Personas con Discapacidad Permanente contempla un apoyo de 3 mil 300 pesos. Para el Programa de Madres Trabajadoras, el monto es de mil 650 pesos en la mayoría de los casos.

La Secretaría de Bienestar precisó que los recursos pueden utilizarse o retirarse desde el día en que se realiza el depósito, por lo que no es necesario acudir inmediatamente a retirar el dinero. El pago se efectúa de manera directa, sin intermediarios, a través de la Tarjeta del Banco del Bienestar.

Así que, si tu primer apellido comienza con A, tu depósito de la Pensión del Bienestar corresponde a este martes 1 de septiembre. Para quienes tienen apellidos con B, C, D, E, F o G, deberán esperar la fecha que marca el calendario oficial.