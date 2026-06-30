Al final del Mundial 2026 se tendrá el reporte por los festejos mexicanos

El secretario de Salud, David Kershenobich, informó que durante el Mundial de Futbol 2026 se atienden en promedio a 670 personas diariamente en las sedes mundialistas de México.

Detalló que se tiene “todo un sistema de vigilancia de salud; en promedio se están atendiendo alrededor de 670 personas en forma cotidiana en los centros donde se está llevando a cabo los partidos, aunque el sistema de vigilancia es en todo el país en este momento”.

Al participar en la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, el funcionario federal explicó que hasta el momento solo se tiene el reporte de una persona fallecida por un infarto.

David Kershenobich sostuvo que se descarta mayor consumo de alcohol y drogas. “Afortunadamente hemos tenido un solo fallecimiento que ocurrió en sitio con una persona que tuvo un infarto, después de eso, hemos tenido alrededor de 25 gentes que requieren ser enviadas a centros de atención hospitalaria, sin embargo, todos ellos se han recuperado satisfactoriamente. No hemos tenido ningún otro fallecimiento, fuera de ese infarto La mayor parte son lesiones; contusiones; heridas, laceraciones”, explicó.

El titular de Salud federal sostuvo que el sector salud está preparado en caso de que la Selección Mexicana continúe ganando y haya grandes celebraciones. El secretario señaló que, cuando finalice la justa deportiva se tendrá un reporte final de la experiencia que México tuvo.

Habrá Ley Seca por el México vs Ecuador

Por Hilda Castellanos-Lanzarin

Por segunda ocasión en lo que va de la actividad mundialista, y para garantizar la libre convivencia entre aficionados y población en general, el Gobierno de la Ciudad de México decretó Ley Seca en el perímetro A del Centro Histórico y en cinco colonias de la alcaldía Cuauhtémoc durante la jornada en que México se jugará su pase a los octavos de final, este martes, en un duelo ante Ecuador.

La medida fue publicada el lunes en la Gaceta Oficial mediante un acuerdo firmado por el secretario de Gobierno, César Cravioto, y estará vigente de las 15:00 horas del 30 de junio a las 07:00 horas del 1 de julio.

La restricción aplicará para tiendas de conveniencia, abarrotes y supermercados ubicados en el perímetro A del Centro Histórico, así como en las colonias Centro, Tabacalera, Juárez, San Rafael y Cuauhtémoc, donde quedará prohibida la venta de bebidas alcohólicas, para llevar.

La prohibición únicamente aplica para la venta de bebidas alcohólicas en envase cerrado para consumo fuera de los establecimientos.

Quedan exentos restaurantes, salones de fiestas, hoteles, clubes privados, salas de cine, teatros y auditorios que cuenten con autorización para vender bebidas alcohólicas en copeo acompañadas de alimentos y dentro de sus instalaciones.

l decreto establece que toda persona que incumpla esta disposición, serán remitida al Juzgado Cívico correspondiente para la aplicación de las sanciones previstas en la Ley de Establecimientos Mercantiles, la Ley de Cultura Cívica y demás ordenamientos vigentes.

Durante la primera medida de este tipo implementada entre el 24 y 25 de junio, más de 900 establecimientos ubicados en el corredor Reforma-Juárez y Monumento a la Revolución fueron apercibidos por mantener la venta “para llevar” durante el partido y posterior festejo del triunfo México-Chequia.

Sin embargo, las autoridades no informaron de sanciones impuestas.

Para justificar la restricción que será implementada este martes 30 de junio, la Secretaría de Gobierno argumenta que la capital es una de las sedes oficiales del Mundial, que mayor número de asistentes ha congregado tanto en el estadio CDMX como en sitios habilitados para disfrutar del partido.

El pasado partido de la selección, (México vs Chequia) reunió a más de 800 mil fanáticos y población en general en torno a los lugares donde se pudo disfrutar la actuación del combinado nacional. Por ello, es necesario preservar el orden público, garantizar la seguridad de las personas asistentes, facilitar la movilidad peatonal y vehicular, así como prevenir conductas que pudieran alterar la sana convivencia, concluye el documento.