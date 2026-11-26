El Instituto Estatal Electoral de Chihuahua dio a conocer que no habrá candidatos independientes para las elecciones a gobernador en 2027, ya que no hubo registro alguno.

La información se dio en el punto 3 de la orden del día de la 28ª sesión extraordinaria, realizada ayer jueves, en el que se dio a conocer la “no presentación de escritos de manifestación de intención para la acreditación de candidaturas independientes a la gubernatura en el proceso electoral local 2026-2027”.

El Consejo General del Instituto Estatal Electoral sesionó este jueves, donde se informó que ningún ciudadano se interesó para buscar una candidatura independiente al cargo de gobernador de Chihuahua.

La misma tendencia se ha manifestado respecto a candidaturas independientes para otros cargos, por lo que tampoco habría postulaciones ciudadanas a presidencias municipales.