Ejecutan a tres personas y atacan a comandante en Chihuahua
Un comandante de la policía estatal de Chihuahua fue atacado a tiros en Ciudad Aldama
Hombres armados ingresaron a un yonke de autos en la ciudad de Chihuahua y dispararon a cuatro personas que ahí se encontraban.
Los delincuentes asesinaron a tres personas y una más resultó con un disparo en la cabeza.
El par de sicarios llegaron a bordo de una motocicleta al negocio Yonke 48, ubicado en la colonia Paseos de Camino Real y dispararon contra los cuatro hombres.
ATACAN A COMANDANTE
Un comandante de la policía estatal de Chihuahua fue atacado a tiros en Ciudad Aldama, por un comando armado, quedando severamente lesionado.
El agente se encontraba afuera del hospital Regional de dicha ciudad, que se encuentra a 25 kilómetros de la ciudad de Chihuahua.
El estado de salud del comandante es crítico.
Colectivos marchan
Colectivos de defensa de los derechos de las mujeres se manifestaron en Chihuahua y Ciudad Juárez.
Graciela Ramos, del Centro de Derechos Humanos de las Mujeres se pronunció en la plaza Hidalgo, frente al monumento a las víctimas y tras bloquear las calles dijo que "familiares de personas desaparecidas salimos a las calles y marchamos por el centro de la ciudad hasta llegar al Palacio de Gobierno, con una exigencia clara: ser escuchados y atendidos por el nuevo fiscal de Chihuahua."
Añadió que detrás de cada rostro, cada fotografía y cada paso hay una familia que no deja de buscar, que exige respuestas y que merece ser escuchada."
En Ciudad Juárez la manifestación se realizó en el monumento del Campo Algodonero, donde fueron localizadas varias mujeres asesinadas hace ya varios años.