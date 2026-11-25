Hombres armados ingresaron a un yonke de autos en la ciudad de Chihuahua y dispararon a cuatro personas que ahí se encontraban.

Los delincuentes asesinaron a tres personas y una más resultó con un disparo en la cabeza.

El par de sicarios llegaron a bordo de una motocicleta al negocio Yonke 48, ubicado en la colonia Paseos de Camino Real y dispararon contra los cuatro hombres.

ATACAN A COMANDANTE

Un comandante de la policía estatal de Chihuahua fue atacado a tiros en Ciudad Aldama, por un comando armado, quedando severamente lesionado.

El agente se encontraba afuera del hospital Regional de dicha ciudad, que se encuentra a 25 kilómetros de la ciudad de Chihuahua.

El estado de salud del comandante es crítico.

Ataque en el yonke de autos

Colectivos marchan

Colectivos de defensa de los derechos de las mujeres se manifestaron en Chihuahua y Ciudad Juárez.

Graciela Ramos, del Centro de Derechos Humanos de las Mujeres se pronunció en la plaza Hidalgo, frente al monumento a las víctimas y tras bloquear las calles dijo que "familiares de personas desaparecidas salimos a las calles y marchamos por el centro de la ciudad hasta llegar al Palacio de Gobierno, con una exigencia clara: ser escuchados y atendidos por el nuevo fiscal de Chihuahua."

Añadió que detrás de cada rostro, cada fotografía y cada paso hay una familia que no deja de buscar, que exige respuestas y que merece ser escuchada."

En Ciudad Juárez la manifestación se realizó en el monumento del Campo Algodonero, donde fueron localizadas varias mujeres asesinadas hace ya varios años.