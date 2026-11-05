Diputadas de MC piden que concluya investigación contra Cuauhtémoc Blanco

La diputada de Movimiento Ciudadano, Ivonne Ortega, así como la coordinadora de la Mujer del Comité Nacional de Movimiento Ciudadano, Jessica Ortega, acudieron a la Fiscalía de Morelos a solicitar a su titular, Fernando Blumenkron Escobar, culminar la investigación contra el diputado federal, Cuauhtémoc Blanco, quien de no ser procesado a la brevedad podría aparecer en las próximas boletas electorales.

"Nosotros no hemos, no decimos si es culpable o es inocente. No lo sabemos. Lo que sí decimos es que debe de renunciar a su fuero para que pueda o la fiscalía utilizar su facultad para en calidad de urgencia, ojo. Viene el proceso electoral, si eh Morena sigue manteniendo su compromiso para mantenerlo eh con fuero, pues seguramente estará en alguna de las listas", señaló Ivonne Ortega, diputada federal.

Además de la visita entregaron la petición por escrito para pedir que el caso de abuso sexual por el cual fue acusado Cuauhtémoc Blanco sea judicializado y permitan que la investigación siga su curso como cualquier ciudadano y no se le impunidad.

“Y la idea es hoy presentar ante la Fiscalía una petición ciudadana, argumentando lo que establece el artículo octavo constitucional, en el que se refiere a los acontecimientos señalados en contra del exgobernador y hoy diputado federal protegido con el manto del fuero constitucional por Morena, Cuauhtémoc Blanco Bravo", dijo Jessica Ortega, dirigente de Movimiento Ciudadano en Morelos.

En esta misma visita aprovecharon para solicitar que el ayuntamiento de Cuernavaca sea investigado tras el asesinato del regidor Gabriel Rivas Ríos, quien fue reconocido por la dirigencia estatal de Movimiento Ciudadano como un reconocido luchador social en Morelos.