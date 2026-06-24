DiDi Premier redefine la movilidad premium con tecnología y personalización

La movilidad premium está evolucionando. Hoy, los usuarios buscan mucho más que trasladarse de un punto a otro: esperan viajes más cómodos, personalizados y alineados con estilos de vida más sostenibles. En respuesta a esta tendencia nace DiDi Premier, la nueva categoría de la plataforma que combina tecnología, confort y una flotilla 100% eléctrica para elevar la experiencia de viaje en la ciudad.

DiDi Premier pone al pasajero en el centro de cada trayecto, ofreciendo un servicio diseñado para adaptarse a sus preferencias y necesidades. Su propuesta se construye sobre cinco pilares: comodidad, estilo, experiencia, sostenibilidad y seguridad, integrando innovación y atención al detalle en cada recorrido.

Ofrecen una nueva forma de viajar en la ciudad.

Entre sus principales atributos destacan unidades más amplias, asistencia personalizada y la posibilidad de configurar distintos aspectos del viaje, desde la música y la temperatura hasta el nivel de interacción deseado. La personalización se convierte así en uno de los principales diferenciadores de la categoría, permitiendo que cada usuario disfrute una experiencia hecha a su medida.

Otro de los elementos que distingue a DiDi Premier es que su flotilla está conformada exclusivamente por vehículos eléctricos, combinando una experiencia de alto nivel con una alternativa de movilidad más limpia para las ciudades.

Una experiencia diseñada alrededor del usuario

Cada detalle a bordo ha sido pensado para hacer más cómodo y agradable el trayecto. Los usuarios pueden acceder a amenidades como, cargadores para dispositivos móviles, botellas de agua, pañuelos y asistencia con paraguas en días de lluvia, brindando un nivel adicional de atención y confort durante el viaje.

La experiencia se complementa con vehículos silenciosos y modernos que contribuyen a crear un entorno más relajado, mientras que la tecnología está presente tanto en las amenidades disponibles durante el recorrido como en las herramientas que fortalecen la seguridad del servicio.

La seguridad es otro de los pilares de la categoría. Para ello, DiDi Premier integra conductores con las mejores calificaciones dentro de la plataforma, capacitaciones especializadas, procesos de verificación minuciosos y herramientas de monitoreo apoyadas por inteligencia artificial, con el objetivo de brindar mayor tranquilidad a los usuarios.

La sostenibilidad también ocupa un lugar central en la propuesta. Al operar con una flotilla 100% eléctrica, DiDi Premier contribuye a reducir emisiones locales y promueve una movilidad más limpia, permitiendo acceder a una experiencia premium con un menor impacto ambiental.

“Los viajes de DiDi Premier buscan combinar la innovación, mayor comodidad y personalización al ofrecer una experiencia superior en México que muchos de nuestros usuarios buscaban”, afirma Juan Andrés Panamá, Director General de DiDi Latinoamérica.

Para finales de 2026, esta flota tendrá más de mil vehículos eléctricos operando dentro de la plataforma e iniciará su expansión hacia más ciudades del país, acercando esta propuesta a un mayor número de usuarios.

La llegada de DiDi Premier representa un paso más en la evolución de la movilidad urbana al integrar tecnología, personalización, seguridad y sostenibilidad en una propuesta que busca transformar la forma de viajar en las ciudades.