Conmemoran la Toma de Zacatecas con Sorteo Mayor y bolsa de 66 millones de pesos

El Sorteo Mayor No. 4017 de la Lotería Nacional, dotado con una bolsa total de 66 millones de pesos en premios, se trasladó a la Sala Magna del Centro Platero de la capital zacatecana para conmemorar en territorio el 112 Aniversario de la Toma de Zacatecas. Durante la jornada, el Premio Mayor de 21 millones de pesos correspondió al billete número 23696, cuyas primeras series se distribuyeron en Tampico y la Ciudad de México. El segundo premio, de dos millones 550 mil pesos, favoreció al billete número 19859; mientras que el tercer premio, por un monto de 900 mil pesos, se asignó al número 02738. Los reintegros de esta edición especial correspondieron a los números 6, 9 y 8.

La ceremonia oficial estuvo presidida por el Gobernador de Zacatecas, David Monreal Ávila, y la directora general de la Lotería Nacional, Olivia Salomón, quienes destacaron el valor de este pasaje liderado por el general Francisco Villa, Felipe Ángeles y Pánfilo Natera como un catalizador definitivo del movimiento revolucionario y de la justicia social en el país. El mandatario estatal subrayó el peso histórico y la riqueza cultural de la entidad, señalando que el sorteo representa la oportunidad para que millones de mexicanos recuerden uno de los episodios más importantes de la Revolución Mexicana, además de celebrar que los billetes difundan imágenes del patrimonio edificado del estado, reconocido por la UNESCO.

Por su parte, la directora Olivia Salomón refrendó el compromiso de la institución con la memoria histórica nacional y los valores democráticos actuales. “Zacatecas ocupa para siempre un lugar de honor en la memoria nacional y en el corazón de México”, sostuvo la titular, quien además vinculó la preservación de estas gestas populares con las directrices de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para fortalecer la dignidad y la identidad del pueblo mexicano frente a su propio destino.

Al acto asistieron mandos de la Secretaría de la Defensa Nacional, autoridades del DIF estatal, las secretarías locales de Gobierno y Turismo, la Fiscalía General de Justicia del Estado y el Instituto Zacatecano de Cultura, consolidando una alianza institucional orientada a descentralizar las actividades de la Lotería Nacional y mantener vivas las tradiciones que otorgan cohesión social al país.