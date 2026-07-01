Detienen a sujeto que atropelló a niño de 4 años y huyó del lugar

El presunto responsable por la muerte de Liam Damian, el menor de cuatro años que fue atropellado en la colonia San Ángel Sur, de Monterrey, Nuevo León, ya fue detenido.

Así lo informó en rueda de prensa Javier Flores, fiscal general de Justicia, quien agregó que el delito por el que se le acusa obtiene el grado de gravedad, pues el acusado huyó después de arrollar al niño en la colonia San Ángel Sur.

El fiscal general de Justicia detalló que al sujeto se le detuvo hoy en la mañana, por lo que “pronto será puesto a disposición de la autoridad judicial para los efectos de imputación y su respectiva vinculación”.

Está como delito culposo con culpa grave, por la huida”, declaró.

El hecho tuvo lugar el pasado 13 de junio por la noche, cuando el detenido conducía su camioneta tipo Jeep sobre la calle San Ángel, en su cruce con Valle Alto.

Se sabe que el conductor huyó a pie del lugar, dejando abandonada la camioneta, misma que fue asegurada por Fuerza Civil.

Atropellan a una joven festejo mundialista

Una joven que se transportaba a borde un scooter fue atropellada en el centro de Monterrey, esto mientras se desarrollaban los festejos por la victoria de México ante Ecuador en el Mundial 2026.

Los hechos tuvieron lugar durante la noche de este martes 30 de junio, cuando un automovilista que circulaba por el primer cuadro de la ciudad se vio envuelto en los festejos mundialistas y perdió el control de su unidad, lo cual derivó en el atropello a esta joven.

Un video difundido a través de mensajería instantánea puso de manifiesto el momento en que la joven se encontraba en la vía pública recibiendo atención médica por parte de paramédicos que llegaron al lugar.

A su vez, es posible observar que en el lugar quedó el automóvil responsable de este atropello, por lo que el conductor se hizo responsable del percance.

Entre los primeros informes se reportó que el scooter en el que la joven se transportaba era propiedad del gobierno municipal, los cuales funcionan a través de un alquiler con la administración.

Festejo en Fan Fest deja otro herido

Esta joven no fue la única herida durante los festejos por el triunfo de la Selección Mexicana, pues en el Parque Fundidora un joven resultó herido cuando el portón de este inmueble cayó ante los forcejeos de los aficionados por querer entrar al Fan Fest y apoyar a la Selección.

Paramédicos acudieron al sitio para atender a la persona afectada, mientras que elementos de la Policía de Monterrey resguardaron el sitio para impedir que más personas ingresaran al parque para ver el partido de la Selección Mexicana contra la Selección de Ecuador.

De acuerdo con el reporte emitido por Protección Civil de Nuevo León, este portón medía aproximadamente cuatro metros y trasciende que, tras su caída, el hombre habría quedado inconsciente. El hombre fue trasladado al Hospital de Zona número 21 del Instituto Mexicano del Seguro Social.

Este hecho tuvo lugar en medio de la irrupción de cientos de aficionados que buscaban ingresar al Fan Fest, pese a que, horas antes, las autoridades ya habían informado que el recinto ya estaba a su máxima capacidad.