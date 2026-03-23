España entrega a EU a presunto traficante internacional de armas ligado al CJNG

Un presunto traficante internacional de armas vinculado al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) fue extraditado desde España a Estados Unidos, donde enfrenta cargos por conspiración para tráfico de drogas y suministro de armamento.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos informó que Peter Dimitrov Mirchev, ciudadano búlgaro, compareció ante una corte federal en el estado de Virginia tras su entrega por autoridades españolas luego de ser detenido el 8 de abril del año pasad.

De acuerdo con el comunicado oficial, emitido el pasado 20 de marzo, Mirchev es señalado como parte de una red internacional dedicada a facilitar el envío de armas de uso militar a organizaciones criminales, entre ellas el Cártel Jalisco Nueva Generación.

Red buscaba suministrar armamento militar

Las investigaciones federales establecen que la organización operaba mediante el uso de certificados falsos de usuario final para simular que el armamento sería entregado a fuerzas armadas, cuando en realidad estaba destinado al CJNG.

Entre el arsenal que pretendían comercializar se encuentran ametralladoras, lanzacohetes, granadas, rifles de francotirador, minas antipersonales y sistemas antiaéreos.

Las autoridades estadunidenses también documentaron el envío previo de un lote de prueba compuesto por 50 rifles AK-47, como parte de las operaciones del grupo.

De acuerdo con la acusación, Mirchev presuntamente elaboró una lista de armamento para el CJNG por un valor aproximado de 53,7 millones de euros (aproximadamente 58 millones de dólares estadunidenses).

Además del suministro de armamento, los implicados enfrentan cargos por conspiración para traficar cocaína hacia territorio estadounidense, en coordinación con organizaciones delictivas.

Las autoridades indicaron que los integrantes del grupo habrían sostenido negociaciones para concretar envíos adicionales de armas de alto poder, lo que forma parte de la investigación federal en curso.

¿Quiénes más están implicados en la red?

Según la acusación, desde al menos septiembre de 2022, Mirchev, el ciudadano keniano Elisha Odhiambo, el tanzano Subiro Osmund Mwapinga y el ugandés Michael Katungi Mpweire conspiraron para suministrar ilegalmente armamento de grado militar a cárteles mexicanos de la droga, y en particular al Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Las autoridades estadunidenses indicaron que estos individuos enfrentan cargos similares relacionados con la conspiración para suministrar armamento a organizaciones criminales y facilitar el tráfico de cocaína hacia Estados Unidos.

Las investigaciones señalan que la red operaba de forma coordinada en distintas regiones, lo que permitió establecer rutas y mecanismos para el envío de armamento de alto poder.

CJNG, en la mira de autoridades de EU

El caso se enmarca en las acciones del gobierno estadunidense contra organizaciones criminales extranjeras, entre ellas el CJNG, al que ha identificado como una de las principales estructuras vinculadas al tráfico de drogas hacia su territorio.

Las autoridades federales han reforzado investigaciones para desarticular redes de suministro de armas que fortalecen la capacidad operativa de estos grupos.

RLO