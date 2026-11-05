Cae “El Tribi”, objetivo prioritario por secuestro en Hidalgo

Tras labores de inteligencia, agentes de investigación detuvieron en Jilotepec, Estado de México, a J. I. M. R., alias “El Tribi”, identificado por las autoridades de Hidalgo como uno de los objetivos prioritarios por su probable participación en el delito de secuestro agravado.

La captura ocurrió la mañana de este jueves, cuando elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), adscrita a la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH), localizaron al hombre, quien contaba con una orden de aprehensión relacionada con un secuestro registrado en el municipio de Mixquiahuala de Juárez.

Las indagatorias también lo relacionan con presuntas actividades delictivas en distintos puntos de la región sur poniente de la entidad, entre ellos Tula de Allende, Tezontepec de Aldama, Tlahuelilpan y Mixquiahuala.

Luego de su aseguramiento en territorio mexiquense, el imputado será trasladado a Hidalgo para ser presentado ante un juez de control.

Durante la audiencia inicial, el Ministerio Público formulará la imputación y solicitará que se resuelva su situación jurídica.

La PGJEH confirmó el arresto y señaló que el detenido figuraba entre las personas consideradas prioritarias dentro de las investigaciones de seguridad en la entidad.