Despliegan cateos contra el crimen en NL: aseguran arsenal de 400 cartuchos

La detención de dos personas, así como el aseguramiento de narcóticos, armas y cartuchos dejaron dos cateos ejecutados por elementos de la Fiscalía General de la República (FGR) en el ayuntamiento de Linares, Nuevo León.

Las intervenciones se ejecutaron por parte del Ministerio Público Federal (MPF) en compañía de agentes de la Policía Federal Ministerial y personal de Servicios Periciales de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), el pasado 18 de abril.

El primer inmueble intervenido está en la colonia Fomerrey donde se logró la detención de Leiza "N".

En dicho sitio se aseguraron: un revólver calibre .357, dos escopetas calibre 12, 50 cartuchos de diferentes calibres, incluyendo un cartucho de punta hueca expansiva, además de cuatro envoltorios de cocaína en polvo, uno de marihuana y una báscula gramera.

El otro cateo se ejecutó en una vivienda de la colonia Misión San Gerardo donde fue detenido Édgar "N".

Al sujeto le decomisaron 13 bolsas con marihuana con un peso de seis kilos y 500 gramos, un bote con el mismo enervante, cinco bolsas con cocaína en polvo y otras cinco con cocaína en piedra, nueve armas de fuego de diversos calibres, 17 cargadores, 350 cartuchos de distintos calibres, equipos de comunicación, 4 mil 70 pesos y dos básculas grameras.