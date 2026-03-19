Descarrilamiento de tren en Aguascalientes deja un migrante muerto y seis heridos

Al menos 24 vagones de un tren de Ferromex se descarrilaron en el municipio de Rincón de Romos, Aguascalientes, dejando como saldo un muerto, seis lesionados y dos personas no localizadas.

"Uno de ellos perdió la vida; de manera oficial lo podemos señalar así. Estamos a la espera de que, a versión de las personas que resultaron lastimadas, nos señalan que faltan dos personas. Esperemos que, si se encuentran abajo de todo este material, puedan estar ahí", dijo el secretario de Seguridad Pública estatal, Antonio Martínez Romo.

Los hechos se registraron en La Estancia de Chora en el municipio de Rincón de Romos, Aguascalientes.

La persona fallecida y los seis lesionados, así como los desaparecidos, son migrantes originarios de Honduras que venían acostados dentro de los vagones.

"De Honduras dicen ser los lesionados y el fallecido; ellos solo señalan que sintieron un frenado y que de repente se dio el tema de vagón tras vagón", señaló.

El tren iba cargado con bolitas de metal

"Estamos hablando de un colapso de 24 vagones de carga; es material granulado, metálico. Se dice, de acuerdo con ellos, que venían de Irapuato hacia Torreón; el destino del ferrocarril era hacia ese punto".

Uno de los lesionados resultó con amputación a la altura de la rodilla de su pierna derecha, quien fue trasladado al Hospital de Rincón de Romos.

"Iba el tren, pero nomás dio el freno muy fuerte; de ahí nomás no vimos nada, nomás el polvaderón", señaló una vecina de la zona.

Al lugar llegaron elementos de la Guardia Nacional, Ejército Mexicano, policías estatales, personal de Ferromex, Protección Civil del Estado y personal del Instituto Nacional de Migración.

"Los que quedaron enterrados son los migrantes; sí, de aquel lado estaban con sus costillas expuestas, y estaba un muchacho como queriendo reanimar, como para hacer videollamada para hablarle a su gente, y de este lado uno con sus pies cortados", destacó la vecina.

Hasta el momento, se desconocen los motivos por los que el tren se descarriló.

"Dicen que estaban arreglando ahí y quién sabe si a lo mejor pusieron mal algo; quién sabe si estaban arreglando las vías", sostuvo otra vecina de la zona.

Las labores para retirar los vagones y arreglar la vía podrían llevarse algunos días por la magnitud del siniestro.

La víctima es originaria de Honduras Foto: Especial

JCS