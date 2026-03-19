Defensa refuerza seguridad en Ciudad Juárez, Tijuana y León; envía mil 170 efectivos

La noche del miércoles 18 de marzo, un contingente de 100 elementos de la Brigada de Fusileros Paracaidistas arribó a Ciudad Juárez para reforzar la seguridad en esta frontera, en medio de un repunte de violencia y homicidios vinculados al crimen organizado.

Procedentes de la Ciudad de México, los efectivos llegaron al aeropuerto internacional “Abraham González” como parte de una primera fase de despliegue. De acuerdo con la Secretaría de la Defensa, este grupo integra una movilización mayor de más de 1,200 elementos del Ejército Mexicano y la Guardia Nacional.

Con el fin de implementar acciones contundentes para atender los delitos de alto impacto y reducir el índice de homicidios en Ciudad Juárez”, detalló la dependencia en un comunicado oficial.

El incremento de la presencia militar ocurre en un contexto donde las ejecuciones entre grupos del narcotráfico han aumentado, junto con delitos como el secuestro y el cobro de piso, lo que ha elevado la presión sobre las autoridades locales y federales.

Despliegue nacional en zonas estratégicas del país

Durante la misma jornada, se reportó la llegada de 300 militares adicionales, sumando fuerzas que fueron trasladadas tanto por vía aérea como terrestre desde distintas regiones bajo jurisdicción de la XI Región Militar y la 5/a Zona Militar.

El Ejército Mexicano y la Guardia Nacional refrendan su compromiso de contribuir al fortalecimiento de la seguridad en el país, específicamente en Ciudad Juárez”, señalaron las autoridades, subrayando que las operaciones se realizarán en coordinación con instancias civiles y con respeto a los Derechos Humanos.

El operativo forma parte de una estrategia más amplia. La Secretaría de la Defensa Nacional informó el despliegue de 1,170 efectivos, incluidos 270 paracaidistas, hacia puntos clave como Tijuana, Ciudad Juárez y León, considerados focos prioritarios por la incidencia de actividades delictivas.

Según el comunicado, el traslado se realizó en aeronaves de la Fuerza Aérea Mexicana, con el objetivo de reforzar las capacidades operativas de las 2/a., 5/a. y 16/a. Zonas Militares.

La misión del personal desplegado contempla tareas de disuasión, prevención y patrullajes, orientadas a “inhibir actividades ilícitas de grupos delictivos” y generar condiciones de tranquilidad en las regiones intervenidas.

. La Defensa informó el despliegue de 1,170 efectivos, incluidos 270 paracaidistas. Especial

Las autoridades insistieron en que el actuar de las fuerzas federales se apegará a la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza y a los principios de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, en un intento por contener la escalada de violencia en zonas estratégicas del país.

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