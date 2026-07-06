Perfilan a Raúl Bolaños para dirigir la Cámara de Diputados con el PVEM

Por primera vez, en función de las disposiciones de ley, el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) presidirá la Cámara de Diputados a partir del 1 de septiembre y el oaxaqueño Raúl Bolaños Cacho Cué se perfila para ocupar esa posición con el respaldo del pleno.

Hace unos años, en febrero de 2015, el Verde presidió la Cámara de Diputados con Tomás Torres Mercado, pero fue sólo por un mes y como parte de un acuerdo político promovido entonces por el priista Manlio Fabio Beltrones, para que el PRD abriera ese último año de la LXIII Legislatura con Silvano Aureoles y lo cerrara con Julio César Moreno.

Pero ahora, en este tercer año de la LXVI Legislatura, por primera vez en la historia el Partido Verde es la tercera fuerza política dentro de la Cámara de Diputados y la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos ordena que la presidencia de San Lázaro debe alternarse cada uno de los tres años entre las tres primeras fuerzas políticas.

Proceso de selección

El artículo 17, numeral siete de la Ley Orgánica dice que “la elección de los integrantes de la Mesa Directiva para el segundo y tercer año de ejercicio de la Legislatura, se llevará a cabo durante la sesión preparatoria del año de ejercicio que corresponda, garantizando que la presidencia de la Mesa Directiva para tales ejercicios recaiga, en orden decreciente, en un integrante de los dos grupos parlamentarios con mayor número de diputados que no la hayan ejercido”.

En el primer año de esta LXVI Legislatura la presidió el morenista Sergio Gutiérrez Luna; el segundo año, que concluye este 31 de agosto, lo hizo la panista Kenia López Rabadán y ahora corresponderá al Partido Verde.

Desde la vicepresidencia, donde he asumido una posición neutra, he tenido la oportunidad de conocer a la Cámara de Diputados desde sus entrañas. Tengo una buena relación con la y los coordinadores parlamentarios y habrá que esperar a que sean los tiempos en agosto, y si mi bancada decide apoyarme y después el pleno de la Cámara de Diputados decide elegirme como presidente de la Cámara de Diputados, yo estoy listo”, asegura a Excélsior el diputado Raúl Bolaños Cacho Cué.

El legislador, de 38 años de edad, pertenece a una familia política de Oaxaca que tiene sus raíces en Miguel Bolaños Cacho, gobernador del estado en 1902. Tanto su padre, Raúl Bolaños Cacho Guzmán, como su abuelo, Raúl Bolaños Cacho Güenduláin, ocuparon cargos públicos en el estado; su abuelo fue senador. Entre la familia Bolaños-Cacho está el actor y guionista Roberto Gómez Bolaños, de acuerdo con las biografías públicas de todos ellos.

Bolaños Cacho Cué comenzó a conocerse a nivel nacional en el año 2018, cuando fue nombrado vicecoordinador de los senadores del Partido Verde en la LXIV Legislatura. Poco más de un año fue coordinador de la bancada hasta que se incorporó Manuel Velasco.

Su decisión de presentar y lograr la aprobación de un artículo transitorio de una reforma legal para que el entonces presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar, se quedara más tiempo del que la Constitución le permitió, lo mantuvo en el ojo del huracán político durante meses. La Corte consideró inconstitucional ese artículo propuesto por Bolaños Cacho Cué, luego de que el propio Zaldívar explicara a sus entonces compañeros que no tenía interés en mantenerse más tiempo en ese cargo.

Como diputado federal, Raúl Bolaños Cacho optó por marcar distancia de temas polarizantes en el debate interno de la Cámara.

“No como ansias y espero que los tiempos legislativos oportunos se den y que mi bancada decide apoyarme en primera instancia”, explica a Excélsior.

Adelanta que en el momento en que su bancada decida, él comenzará un diálogo directo con los diputados de todos los grupos parlamentarios para lograr su respaldo.

Ricardo Monreal, diputado y coordinador de Morena. Foto: Cuartoscuro

Lo más probable es que sea Raúl Bolaños Cacho Cué, actual vicepresidente. No creo que tengamos dificultades, porque se respira un ambiente de respeto y de consenso dentro de la Cámara de Diputados; no tenemos ninguna lectura de confrontación o de intentar la mayoría quedarse con la Mesa Directiva; lo vamos a respetar. Lo respetamos con el PAN, lo vamos a respetar con el Verde”, asegura en entrevista Ricardo Monreal Ávila, presidente de la Junta de Coordinación Política.

Monreal Ávila recuerda a Excélsior que la Ley Orgánica mandata que la presidencia de la Cámara de Diputados debe ocuparla por un año un legislador perteneciente a las tres primeras fuerzas políticas del pleno y en esta ocasión le corresponderá al Partido Verde.

Carlos Puente dijo que habrá diálogo con los otros grupos parlamentarios. Especial

No vamos a la improvisación de un perfil. Cualquiera de las compañeras y compañeros del Verde pudiera proponerse, pero hay que ver quién se ha estado formando en qué ámbito; quién va agarrando sus temas (…) y el hecho del ejercicio de la Mesa sí es importante y no puedes improvisar con el ‘a ver cómo le va’, y sobre todo porque viene un año muy importante, porque el tercer año es decisivo para muchas cosas (…) Y me parece que es importante meterle calma, experiencia, con alguien que ya haya tenido la oportunidad de hacerlo y creo que Raúl no lo ha hecho mal y además yo pienso que con los demás grupos parlamentarios podemos transitar y caminar bien”, expresó Carlos Puente, coordinador del grupo parlamentario del Verde en San Lázaro, quien confirma que será en agosto cuando se tomen las decisiones.

Aunque el tema todavía no está formalmente en la Junta de Coordinación Política, Rubén Moreira, coordinador de los diputados del PRI, adelanta que en su bancada primero valorarán si participan en el proceso de votación de la Mesa, pero no tienen objeción alguna con Raúl Bolaños Cacho Cué, porque es un legislador que dialoga y con quien se puede tener respeto mutuo.