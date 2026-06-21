Cuernavaca renueva un mítico espacio de lectura

En una época dominada por las pantallas y la información instantánea, Cuernavaca recuperó uno de sus espacios culturales más emblemáticos: la Biblioteca Pública Municipal “Dr. José Félix Frías Sánchez”, ubicada en el histórico Parque Melchor Ocampo, en el barrio de Gualupita.

Fundada en 1975 como parte de la Red Nacional de Bibliotecas Públicas, la biblioteca ha servido durante décadas como punto de encuentro para estudiantes, docentes, investigadores y lectores. Su nombre honra a uno de los personajes más destacados de la vida educativa y cultural de la capital morelense.

Con el paso de los años, la falta de mantenimiento y la humedad provocaron un deterioro progresivo de las instalaciones, afectando tanto la infraestructura como parte de su acervo bibliográfico. La situación limitó actividades y redujo la afluencia de usuarios.

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Ante este panorama, y por iniciativa del alcalde José Luis Urióstegui Salgado, el Ayuntamiento de Cuernavaca impulsó un proyecto de recuperación integral para devolver a la ciudad uno de sus espacios culturales más representativos. Durante 2025 se realizaron trabajos de impermeabilización, renovación de instalaciones eléctricas e hidrosanitarias, sustitución de cancelería, pintura, mobiliario y equipamiento tecnológico, con una inversión cercana a los cuatro millones de pesos.

La biblioteca fue reabierta el 5 de diciembre de 2025 con nuevas áreas de lectura, espacios de investigación con acceso a internet, mobiliario moderno y zonas destinadas a actividades educativas, culturales y recreativas. Además, se impulsó una campaña de donación de libros para fortalecer el acervo bibliográfico disponible para la población.

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Actualmente cuenta con 5 mil 735 ejemplares distribuidos en áreas como filosofía, ciencias sociales, ciencias aplicadas, bellas artes, literatura, geografía e historia, además de colecciones de consulta y literatura infantil.

Cuernavaca ha experimentado profundas transformaciones sociales durante el último medio siglo. La ciudad que aparece en novelas, crónicas y relatos ha cambiado junto con sus habitantes, sus barrios y sus formas de vivir. Como ocurre en las grandes historias, generaciones enteras han visto entrelazarse sus vidas entre distintas épocas, cambios políticos, crecimiento urbano y nuevas realidades.

En ese contexto, la Biblioteca Pública Municipal “Dr. José Félix Frías Sánchez” sigue siendo un refugio para esas narrativas. Entre sus estantes conviven la historia y la ficción, la memoria y el conocimiento. Su acervo, que continúa creciendo, resguarda voces de distintas épocas y lugares, permitiendo que los lectores dialoguen con autores que muchas veces ya no están, pero cuyas palabras permanecen.

Jorge Luis Borges, quien dedicó buena parte de su vida a las bibliotecas y a los libros, escribió que siempre imaginó el paraíso como una biblioteca. Más allá de la metáfora, la frase conserva vigencia porque estos espacios representan algo cada vez más escaso: la posibilidad de detenerse, leer y descubrir otras formas de entender el mundo.

Pocas tecnologías han sido tan útiles como el libro. No necesita batería, internet ni aplicaciones. Basta abrirlo y leer. Cada página permite asomarse a ideas, historias y conocimientos que siguen vivos mucho después de haber sido escritos. En una ciudad que ha cambiado tanto como Cuernavaca, las bibliotecas conservan algo fundamental: la memoria de lo que fuimos y las historias que todavía estamos escribiendo.

De manera permanente, la biblioteca realiza talleres de lectura, cuentacuentos, cursos vacacionales, actividades de investigación y programas dirigidos a niñas, niños, jóvenes y adultos. Asimismo, sus instalaciones son sede de los ensayos de la Orquesta Sinfónica, fortaleciendo su vocación como un espacio de encuentro comunitario y promoción cultural.

A más de medio siglo de su fundación, la Biblioteca Pública Municipal “Dr. José Félix Frías Sánchez” continúa siendo un referente educativo y cultural para Cuernavaca. Su recuperación representa algo más que la rehabilitación de un edificio: significa preservar un espacio donde la memoria, el conocimiento y las historias de la ciudad pueden seguir encontrando lectores.