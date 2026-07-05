Cruz Roja Mexicana despliega operativo para el partido entre México e Inglaterra

La Cruz Roja Mexicana reforzó y activó su Plan Preventivo en la capital del país de cara al crucial partido entre las selecciones de México e Inglaterra.

Con el objetivo de brindar atención a los aficionados, la Cruz Roja Mexicana reforzó su Plan Preventivo para el Mundial.

De cara al encuentro entre las selecciones de México e Inglaterra, la institución informó que, al igual que en los partidos anteriores, instaló puestos de atención en el Estadio Ciudad de México, las inmediaciones del Ángel de la Independencia y el Fan Fest del Zócalo capitalino.

Además de los servicios de urgencias y atención prehospitalaria, la Cruz Roja recordó a la población que, en caso de extravío, las personas pueden acercarse a los voluntarios, quienes las apoyarán para localizar a sus familiares.

Estadio Ciudad de México

Para este operativo, la institución desplegó un Puesto de Comando de Incidentes, desde donde se coordinará la respuesta operativa y el monitoreo permanente de la atención.

Asimismo, contará con cinco ambulancias, ocho consultorios médicos y 60 voluntarios asignados a la operación.

Ángel de la Independencia

La Cruz Roja informó que en el Ángel de la Independencia y las calles aledañas a Paseo de la Reforma ya opera un dispositivo integrado por 35 ambulancias y motocicletas de primera respuesta.

En todo el perímetro habrá 120 voluntarios desplegados para brindar atención prehospitalaria y responder a emergencias.

Fan Fest en el Zócalo capitalino

La Plaza de la Constitución contará con una cobertura integral de atención médica prehospitalaria mediante ambulancias equipadas, médicos y paramédicos a pie, con el propósito de brindar atención inmediata y contribuir a que las familias y los aficionados disfruten de este espacio de manera segura.