Cristo Negro será bendecido y fieles podrán tocarlo este sábado en la Catedral

La Catedral de México es desde hace siglos el centro espiritual de nuestro país y sus columnas, naves y altares custodian una de las imágenes con mayor devoción entre los creyentes: el Cristo Negro o Señor del Veneno, un crucifijo de pasta de caña con más de trescientos años de historia que, de acuerdo con la tradición oral, impidió en forma milagrosa el asesinato de un confesor a manos de un rufián.

Luego de permanecer prácticamente un siglo al interior del monumento histórico más relevante de México en términos religiosos, el Cristo Negro contará con una réplica debido a que la imagen original elaborada en el siglo XVII, "tiene los brazos fracturados y no está sujeta de la cintura"; condiciones que elevan el riesgo de conservación en caso de intentar mover la imagen, venerada por centenares de católicos todos los viernes en el Altar del Perdón.

Es por esa razón que se aprovechará la fiesta patronal de la Catedral de México este sábado 15 de agosto del 2026 para que la réplica del Cristo Negro sea bendecida y tocada por la feligresía que acuda a la ceremonia religiosa, explicó el rector de la Catedral, José Antonio Carballo García.

En entrevista con Grupo Imagen, abundó que “se va a bendecir, pienso que al inicio de la celebración para ponerla en manos de Dios y ponerla al culto público de manera oficial. La idea es que la gente pueda acercarse a esa imagen, que no sea una imagen distancia, que no sea una pieza de museo, sino de devoción".

El rector destacó que contar con una réplica del Cristo Negro abre la posibilidad de sacar la imagen a las calles de la Ciudad de México.

Por ejemplo, el Viernes Santo pudiera ser sacado de la iglesia a una procesión, sea en la mañana el viacrucis, o sea en la tarde en la procesión del silencio", indicó.

En cuanto a la imagen original del Señor del Veneno, el rector Carballo aclaró que seguirá formando parte de la devoción viva de la Catedral en el Altar del Perdón.

Agregó que la imagen original "no se retira de la devoción de la comunidad, sino que se pone en ese lugar para mayor resguardo y lo podrán visitar todas las personas".

La réplica del Señor del Veneno es obra del escultor Juan Manuel Hernández, quien recibió la solicitud de las autoridades de la Catedral para tallar la imagen hace casi un año en Apaseo El Alto, Guanajuato, lugar desde donde fue traída la imagen de cinco metros de altura hasta la Ciudad de México.

Tanto la cruz como la escultura fueron talladas en madera de sabino.

Episcopado Mexicano expresa solidaridad con Colombia

La Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) expresó su solidaridad con las familias afectadas por el fuerte sismo de este lunes en Colombia.

Desde redes sociales, la Iglesia católica dijo que eleva oraciones para que las miles de personas afectadas por el fenómeno natural tengan fortaleza ante la dura experiencia que sufrieron en las primeras horas del lunes.

Expresamos nuestra cercanía y solidaridad con las familias afectadas. Pedimos a Dios fortaleza y esperanza para quienes hoy viven momentos de angustia, y bendiga a quienes trabajan en las labores de ayuda y rescate. Que Nuestra Señora de Guadalupe acompañe y cubra con su manto al pueblo colombiano”, fue el mensaje que compartió la CEM.

Por otra parte, en la Catedral Metropolitana de México, en todas las ceremonias religiosas se dedica un espacio especial para los damnificados y fallecidos a causa del terremoto de magnitud 7.4.

En la misa del próximo sábado 15 de agosto, que corresponde a la fiesta de la Catedral de México, también se contemplará una petición especial por el pueblo colombiano.