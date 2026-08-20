Corte acota operación de factureras

El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) emitió un criterio de carácter obligatorio para que los jueces no concedan suspensiones provisionales a contribuyentes para que sigan emitiendo facturas, mientras están sujetos a procedimientos de verificación.

La resolución se derivó de una contradicción de criterios entre Tribunales, con lo que se acota la operación de las llamadas “factureras”, que buscan seguir operando bajo la protección legal de una suspensión provisional, ante la presunta expedición de comprobantes falsos.

En la sesión de este jueves se resolvió la contradicción de criterios 55/2026, que llegó al Pleno del Máximo Tribunal, luego de que dos Tribunales Colegiados resolvieron de manera opuesta si debía autorizarse la emisión de un Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI), al contribuyente sometido a una verificación por presunta falsedad.

En un caso concreto, un Colegiado otorgó la suspensión provisional al quejoso, que argumentó una posible afectación económica, y otro Tribunal lo rechazó al considerar que perjudicaba el interés social.

En su proyecto, la ministra María Estela Ríos González planteó que conceder las suspensiones provisionales, en este tipo de asuntos, abre la puerta a conductas delictivas y obstaculiza las facultades de fiscalización y el combate a la evasión, por parte de las autoridades fiscales.