El INE no debe responder a las élites: Sheinbaum tras comunicado del CCE

Tras la solicitud que emitió el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) para que se garantice la independencia del INE ante las polémicas surgidas por su exconsejera presidenta, Taddei Zavala, la presidenta Claudia Sheinbaum sostuvo que el órgano electoral debe conservar su autonomía y que su misión es responder a la voluntad popular y no a los intereses de las élites.

Desde Palacio Nacional, en su conferencia de prensa matutina, la Jefa del Ejecutivo fue consultada por EXCÉLSIOR sobre el llamado que hizo el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) por los señalamientos que existen en contra de Taddei Zavala, contratistas, exfuncionarios electorales y la exigencia de rendición de cuentas.

Por supuesto que queremos un Instituto Nacional Electoral fuerte, que responda a la voluntad del pueblo, a la verdadera democracia, no a la democracia de las elites, no a la democracia de este grupo que se empoderó del Instituto Nacional Electoral y que se sienten dueños de la democracia, ellos no son dueños de la democracia. La democracia es la representación del pueblo, es la voluntad popular, es la soberanía”, respondió.

La Mandataria federal se lanzó contra la oposición al considerar que se presentan como defensores de la democracia, a pesar de haber mantenido vínculos con los gobiernos anteriores.

La Presidenta Sheinbaum Pardo criticó la reforma electoral de 2014, aprobada durante el sexenio del exPresidente Enrique Peña Nieto. Argumentó que dicha reforma concentró facultades en el INE, particularmente la designación de los integrantes de los organismos electorales estatales.

Claudia Sheinbaum argumentó que la reforma fue resultado de los acuerdos políticos del Pacto por México (PRI, PAN y PRD) y no de las movilizaciones ciudadanas que impulsaron las reformas electorales anteriores.