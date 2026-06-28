Construcción de vivienda y créditos aportan 1% del PIB: Sheinbaum

La construcción de vivienda, la liberación y la reestructuración de créditos en el país aporta a la economía el equivalente al uno por ciento del Producto Interno Bruto, aseguró la presidenta Claudia Sheinbaum al entregar viviendas y liberar créditos en Chiapas.

La titular del Ejecutivo destacó que cada vivienda que se construye o cada crédito que queda liberado, beneficia a cuatro personas, y se espera que a lo largo del sexenio se beneficie a cerca de 27 millones de personas.

Dijo que en el año y medio de su sexenio, el INFONAVIT y la Comisión Nacional de Vivienda, liberarán o reestructurarán cerca de cinco millones de créditos, lo que beneficiará a unas 20 millones de personas, y reiteró que su administración construirá 1.8 millones de viviendas nuevas.

“Fíjense cuántas personas si multiplicamos por cuatro serían casi 7 millones de personas. O sea que en nuestro sexenio vamos a ayudar a cerca de 30 millones de personas para su vivienda. Pero tiene una virtud, además, el construir vivienda, que es que ayuda a la economía, porque cuando se paga se está construyendo, pues primero los trabajadores que trabajan en la construcción y después todo lo que se llama el empleo secundario asociado.

Bueno, gracias a ello, el producto interno bruto, gracias al programa de vivienda para el bienestar, está aportando cerca de uno por ciento del Producto Interno Bruto”, puntualizó Sheinbaum.

La titular del Ejecutivo reiteró que la construcción de viviendas nuevas es un ejemplo de cómo se puede mejorar la calidad de vida de las personas si el presupuesto se ejerce sin corrupción.

Recordó que en anteriores administraciones se permitió a los desarrolladores construir viviendas en sitios alejados de núcleos urbano, lo que hizo que vivir en ellas fuera inviable, además de que los créditos fueron estructurados de forma en que pese a que los beneficiarios cumplían los pagos las deudas se incrementaban hasta hacerlos impagables.

El titular del INFONAVIT, Octavio Romero explicó que también se echó a andar un programa para no cobrar la liberación de las escrituras, último paso para que los beneficiarios de vivienda sean los propietarios.

“Mucha gente no sé cómo le hizo, pero pagó su crédito y se fue a su casa creyendo que ya, como ya pagué, ya me voy, adiós, INFONAVIT. Si te vi, no me quiero acordar de ti. Pero eso no es así. Porque hay que liberar de gravamen ese crédito, en el registro público. Y eso cuesta, dependiendo del estado de la República, entre 14 y 16 mil pesos.

Mucha gente no sabe que hay que hacer el trámite y los que lo saben no tienen el dinero para hacer el trámite. Lo que nos instruyó la presidenta de la República fue ´libera esos créditos que ya se pagaron, de forma gratuita'. Y eso es lo que hemos estado haciendo”, relató Romero.

A la fecha han sido liberados 31 mil créditos del INFONAVIT, y destacó que ese programa será permanente.