Recuperan tres cuerpos por naufragio de taxi acuático en presa de Zimapán; falta extraer un cuerpo

Casi tres días después del naufragio de una embarcación en la presa Fernando Hiriart Balderrama, conocida como presa de Zimapán, las labores de búsqueda han permitido la recuperación de tres de las cuatro personas que desaparecieron tras el accidente ocurrido la mañana del pasado 18 de junio.

De acuerdo con los reportes de las autoridades, la embarcación realizaba recorridos habituales entre comunidades de la zona y era utilizada como medio de transporte acuático. Aunque tenía capacidad para seis pasajeros, al momento del percance viajaban nueve personas, incluido el operador.

El accidente ocurrió cuando la lancha se hundió en aguas ubicadas en la región limítrofe entre Hidalgo y Querétaro. Cinco ocupantes lograron salir con vida, mientras que cuatro personas quedaron desaparecidas.

Tres cuerpos fueron recuperados tras el naufragio de un taxi acuático en la presa de Zimapán; una persona sigue desaparecida. Especial

Desde el momento del incidente se desplegó un amplio operativo de búsqueda en el que participan rescatistas especializados en labores acuáticas de distintas corporaciones de Hidalgo y Querétaro. Las acciones se han concentrado tanto en superficie como en zonas de inmersión profunda debido a las características de la presa.

Durante las tareas realizadas este 20 de junio fueron recuperados tres cuerpos, correspondientes a dos mujeres y un hombre, en territorio hidalguense. Sin embargo, una persona continúa sin ser localizada, por lo que los trabajos de búsqueda permanecen activos.

El caso ha generado preocupación entre habitantes de las comunidades que utilizan diariamente este tipo de embarcaciones para trasladarse entre ambas entidades, mientras las autoridades continúan con las investigaciones para determinar las causas exactas del naufragio que, hasta el momento, deja un saldo fatal de tres personas fallecidas y una más desaparecida.