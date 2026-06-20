Sheinbaum entrega tarjetas de la Beca Rita Cetina para uniformes y útiles

Desde Tijuana, Baja California, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, encabezó la entrega de tarjetas de la Beca Rita Cetina para uniformes y útiles que recibirán alrededor de 9 millones de niñas y niños estudiantes de primaria.

El día de hoy, ya saben, estamos entregando la tarjeta del Banco del Bienestar, el banco del pueblo de México, para que en agosto reciban el apoyo para útiles y uniformes escolares. Esta beca es para todas y todos los niños de México que van en escuela pública, son 9 millones de niñas y niños en el país, todos que van a escuela pública que reciben este apoyo para útiles y uniformes. Siempre hay gastos cuando uno lleva a los hijos a la escuela, cuando viene la entrada a clases, uniformes, útiles, los zapatos nuevos, todo lo que significa la entrada a clases de un nuevo grado, entonces esta beca es para que todas y todos los niños lleguen lo más parejo a la escuela posible”, señaló.

En la frontera norte, la jefa del Ejecutivo expresó el orgullo nacional que debe existir en el pueblo de México.

Siéntanse orgullosos de ser mexicanos y mexicanas. Vivimos en un país grandioso. Que nadie les diga nada a las mexicanas y a los mexicanos. Somos trabajadores, tenemos historia, somos un pueblo extraordinario, ¿Están orgullosos de ser mexicanos?”, enfatizó.

La presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, retomó su propuesta de abrir la posibilidad de un debate nacional sobre la regulación del acceso de redes sociales en menores de edad, así como el uso de la inteligencia artificial.

Sheimbaum Pardo reflexionó sobre los beneficios de reducir el uso de las pantallas y regresar a los juegos tradicionales en las escuelas públicas de todo el país.

Ante niñas y niños, la presidenta Claudia Sheinbaum les hizo saber que que México es una nación maravillosa y por ello las y los mexicanos tienen cuatro amores: el amor al prójimo, a la familia, a la naturaleza y a la patria.