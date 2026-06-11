Conductor sobrevive tras caer 150 metros a un barranco en Durango

Saltillo, Coahuila.- Elementos de la Coordinación Estatal de Protección Civil rescataron y trasladaron a un joven de 25 años, luego de que el vehículo en el que viajaba se precipitó a un barranco, aproximadamente a 70 kilómetros de la cabecera municipal de El Mezquital, con rumbo al poblado de Candelaria, durante la madrugada de este jueves 11 de junio, en Durango.

Fue necesario activar a personal especializado en rescate con cuerda fija desde un helicóptero, ya que la persona accidentada salió proyectada del vehículo y quedó a aproximadamente 150 metros de profundidad, en una pendiente de difícil acceso.

Arturo Galindo Cabada, coordinador estatal de Protección Civil, informó que, mediante las maniobras de rescate aéreo, los elementos descendieron de la aeronave hasta el sitio donde se encontraba el conductor para brindarle atención prehospitalaria, estabilizarlo, realizar la extracción de manera segura y trasladarlo al Hospital 450 de la ciudad de Durango para su atención médica.

“Este tipo de rescates suelen ser complicados, pero gracias a la disposición del helicóptero fue posible realizar una extracción y traslado de forma más ágil”, explicó Arturo Galindo.

Precisó que en este operativo también participaron agentes de la Fiscalía del Estado de Durango, Policía Estatal, Policía Municipal, Servicios de Salud de El Mezquital y Servicios Aéreos del Hangar del Gobierno del Estado.

Adicionalmente, el servidor público exhortó a los automovilistas a conducir con precaución, respetar los límites de velocidad y verificar que el vehículo se encuentre en óptimas condiciones antes de salir a carretera.