Comunidad en Hidalgo rechaza ser evacuada pese a declaratoria de riesgo

En medio de las afectaciones provocadas por las intensas lluvias en la región Otomí-Tepehua, habitantes de la comunidad de Chapula, en el municipio de Tianguistengo, manifestaron su rechazo a una posible reubicación y solicitaron al gobierno estatal reconsiderar la clasificación que señala a la localidad como una zona inhabitable.

A través de un pronunciamiento dirigido al gobernador Julio Menchaca Salazar, los pobladores expresaron su desacuerdo con las recomendaciones emitidas por autoridades de Protección Civil, al asegurar que no contemplan abandonar sus viviendas pese a los riesgos derivados de la temporada de lluvias.

Los vecinos señalaron que, durante una visita de personal estatal, fueron informados sobre la necesidad de desalojar la comunidad debido a las condiciones de vulnerabilidad existentes. Sin embargo, afirmaron que la medida ha generado inconformidad, ya que consideran que permanecer en su lugar de origen es una decisión que les corresponde tomar.

Asimismo, denunciaron que se les advirtió sobre la posible pérdida de apoyos gubernamentales en caso de decidir quedarse, situación que calificaron como preocupante y que, aseguran, incrementó el malestar entre las familias afectadas.

Los habitantes también solicitaron mayor claridad sobre los dictámenes técnicos que sustentan la declaratoria de riesgo y pidieron conocer la identidad y funciones de los servidores públicos que han realizado las inspecciones en la zona.

“Chapula es nuestro hogar y aquí están nuestras familias”, expresaron algunos pobladores, quienes reiteraron que continuarán en la comunidad mientras gestionan apoyo institucional para enfrentar las consecuencias de las lluvias.

La controversia surge mientras autoridades estatales mantienen operativos de atención en la Sierra hidalguense, donde deslaves, desbordamientos de ríos y daños carreteros han afectado a diversas localidades.