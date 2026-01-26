Cómo los centennials están redefiniendo la educación universitaria: Tecmilenio

Para la generación Z, la formación universitaria ya no es un camino lineal, quieren formarse en instituciones que compartan sus valores, que aborden temas como sostenibilidad, inclusión y bienestar integral.

"Estamos presenciando un cambio de paradigma donde los estudiantes ya no preguntan '¿a qué universidad debo ir?', sino '¿qué experiencia de aprendizaje se acerca al propósito?'", explica el Dr. Luis Gutiérrez, vicerrector académico de Tecmilenio. "La universidad del futuro debe ser un ecosistema que acompañe trayectorias únicas, no una fábrica que produzca perfiles idénticos. Los centennials están enseñando que la educación personalizada no es un lujo sino una necesidad".

Sólo el 6 % de la generación Z dice que su principal objetivo profesional es alcanzar una posición de liderazgo, mientras que el equilibrio entre trabajo y vida personal encabeza su lista de prioridades, según datos de Deloitte.

Esta generación creció con acceso ilimitado a información y herramientas digitales. Aprendieron a programar con tutoriales de YouTube, a diseñar con cursos en línea y a emprender gracias a creadores de contenido. Para ellos, el conocimiento no reside exclusivamente en las aulas. El aprendizaje fragmentado y personalizado gana fuerza, con credenciales y aprendizajes modulares que permiten a los profesionales formarse en áreas muy concretas, confirma un análisis de tendencias educativas 2025.

Las credenciales están revolucionando la forma de acreditar conocimientos. Según informe de LinkedIn sobre la fuerza laboral, el 76 % de los reclutadores prefieren candidatos que certifiquen habilidades específicas mediante formatos digitales. Estos programas, que pueden completarse en semanas, ofrecen algo que los títulos tradicionales tardan años en proporcionar: relevancia inmediata y aplicabilidad práctica.

La universidad como ecosistema de acompañamiento

Universidades como Tecmilenio están respondiendo con propuestas innovadoras. Su modelo MAPS (Modular, Apilable, Personalizable) representa un ejemplo de cómo la educación superior puede adaptarse a las necesidades de los centennials. Este enfoque permite a los estudiantes construir su propio camino formativo con experiencias de aprendizaje flexibles, proyectos reales y desarrollo de habilidades socioemocionales.

Este enfoque incluye la integración de certificados modulares que los estudiantes pueden obtener durante su trayectoria universitaria, lo cual agrega valor inmediato a su perfil profesional. También contempla alianzas con empresas e industrias para garantizar que el aprendizaje esté conectado con desafíos reales del mercado laboral.

La generación Z está más centrada en el equilibrio entre el trabajo y la vida personal que en ascender en la escala corporativa. Esta perspectiva obliga a las universidades a repensar no sólo qué enseñan, sino cómo lo enseñan. Programas con horarios flexibles, opciones híbridas, espacios para el autocuidado y el bienestar emocional ya no son extras opcionales, son requisitos básicos para atraer y retener a estos estudiantes.

Tecmilenio forma parte de las instituciones que guían esta transformación en México. Con su enfoque en educación personalizada y su modelo MAPS, la universidad está demostrando que es posible combinar calidad académica con las demandas de los estudiantes del siglo XXI.