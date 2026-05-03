Desmantelan cocina huachicolera en Hidalgo; el menú incluía gasolina

En un operativo conjunto, fuerzas federales y estatales intervinieron un predio ubicado en la comunidad de Daxtha, municipio de Actopan, Hidalgo, donde se presume funcionaba un sitio dedicado al almacenamiento y distribución ilegal de hidrocarburos, oculto tras la apariencia de una cocina económica.

La acción fue resultado de trabajos de inteligencia y se llevó a cabo con la participación de elementos del Ejército Mexicano, Guardia Nacional, Fiscalía General de la República y la Procuraduría de Justicia del estado de Hidalgo. Durante la intervención, dos personas fueron detenidas y quedaron a disposición de las autoridades, quienes determinarán su situación jurídica en las próximas horas.

Según información oficial, en el inmueble fueron asegurados alrededor de 400 litros de combustible, así como 20 contenedores abastecidos y 140 recipientes vacíos, con capacidad de 20 litros cada uno, presuntamente utilizados para el manejo y traslado del hidrocarburo.

Además del combustible, en el lugar se localizaron 36 paquetes que contenían pastillas psicotrópicas, así como un vehículo que podría estar vinculado con las actividades ilícitas detectadas.

Las primeras líneas de investigación señalan que el sitio no solo servía como depósito, sino también como punto de venta clandestino, donde el combustible era distribuido de manera encubierta bajo la fachada de un establecimiento de alimentos.