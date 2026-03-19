Clima en México este 20 de marzo de 2026: Prevén onda de calor y lluvias en inicio de la primavera

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anunció el pronóstico del clima en México para este viernes 20 de marzo de 2026 en el inicio de la Primavera.

Canales de baja presión, una vaguada en altura y el ingreso de humedad, generarán lluvias y chubascos con descargas eléctricas y posible caída de granizo en los estados del occidente, centro, sur y sureste del país, con lluvias puntuales fuertes en regiones de Guerrero, Oaxaca y Chiapas.

Simultáneamente, una circulación anticiclónica en niveles medios y altos de la atmósfera mantendrá ambiente caluroso a muy caluroso en los estados del noroeste y occidente del territorio nacional, prevaleciendo la onda de calor en Sonora, Chihuahua (suroeste), Durango (noroeste y suroeste), Sinaloa (este), Jalisco (centro) y Guerrero (centro y sur).

De acuerdo con el comunicado del organismo dependiente de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), se esperan temperaturas máximas para este 20 de marzo de 2026 en los siguientes estados:

Temperaturas máximas de 40 a 45 °C: Baja California (noreste), Baja California Sur (sur), Sonora, Chihuahua (suroeste), Durango (noroeste) y Sinaloa.

Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero (noroeste), Morelos, Puebla (suroeste), Oaxaca y Chiapas.

Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Zacatecas (sur), San Luis Potosí, Veracruz, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Lluvias en la CDMX Foto: Cuartoscuro

Clima en la CDMX y Edomex: se esperan lluvias y granizo

En el Valle de México se prevé hoy 20 de marzo de 2026 cielo parcialmente nublado con presencia de bruma y ambiente frío en zonas altas del Estado de México (Edomex).

Durante la tarde, ambiente templado, cielo medio nublado a nublado con chubascos acompañados de descargas eléctricas y posible caída de granizo en el Edomex y lluvia aisladas en la Ciudad de México (CDMX).

La temperatura mínima en la CDMX será de 6 a 8 °C y la máxima de 23 a 25 °C.

Para Toluca, Edomex, se prevé una temperatura mínima de 3 a 5 °C y una máxima de 22 a 24 °C.

JCS