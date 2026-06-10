Sheinbaum se reúne con Infantino, afinan detalles para la inauguración del Mundial

A un día de la inauguración del Mundial de Futbol 2026 en la Ciudad de México (CDMX), la presidenta Claudia Sheinbaum se reúne en Palacio Nacional con el presidente de la FIFA, Gianni Infantino.

El representante de la FIFA arribó a Palacio Nacional a las 15:51 horas con una comitiva.

Por parte del Gobierno de México también participa la Gabriela Cuevas, representante del Gobierno de México ante la FIFA; la secretaria de Turismo, Josefina Rodríguez Zamora.

A la reunión también llegó Emilio Azcárraga Jean, presidente de Grupo Ollamani y propietario a través de Grupo Televisa, del Estadio Ciudad de México.

En medio de las tensiones que se mantienen en la CDMX por la amenaza de los integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) por boicotear la inauguración del Mundial en la capital del país, se da la reunión previa a la inauguración.

Previamente, el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, emitió un mensaje oficial de agradecimiento a la presidenta de México, a su administración y a los gobiernos locales de la Ciudad de México por el respaldo y la colaboración en la organización de la Copa Mundial de la FIFA 2026.