Pemex controla fuga de gas por toma clandestina en San Matías Tlalancaleca, Puebla

Petróleos Mexicanos (Pemex) informó que atiende una fuga de gas provocada por una toma clandestina en el LPG Ducto de 24 pulgadas Cactus–Tula–Guadalajara, ubicada en el municipio de San Matías Tlalancaleca, cerca de la comunidad de San Francisco Tlaloc.

De acuerdo con la empresa productiva del Estado, tras detectarse el incidente se activaron de manera inmediata los protocolos de emergencia y se suspendió la operación del sistema con el objetivo de mitigar riesgos y garantizar la seguridad de la población.

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Como medida preventiva, elementos de Protección Civil, Seguridad Pública y la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) llevaron a cabo la evacuación de aproximadamente 120 personas. Asimismo, fue habilitado un refugio temporal para atender a los habitantes que requirieron resguardo.

Pemex señaló que para controlar la emergencia se movilizó personal especializado, así como equipo y maquinaria, con el fin de ampliar las excavaciones, localizar con precisión el punto de fuga y realizar las reparaciones necesarias en el ducto.

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La empresa indicó que hasta el momento no se reportan personas lesionadas ni daños de consideración derivados del incidente.

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Finalmente, Pemex aseguró que la situación se encuentra bajo control y permanece en monitoreo permanente por parte de su personal, en coordinación con las autoridades municipales, mientras continúan las labores para restablecer de forma segura la operación del sistema.