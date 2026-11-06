Claudia Sheinbaum presenta los festivales "Voces Vivas" y "Original", que reconocen la cultura de México

La Presidenta Claudia Sheinbaum presentó los encuentros culturales "Voces Vivas" y "Original", cuyo propósito es reconocer, dignificar y promover la riqueza de los pueblos originarios y el trabajo de los artesanos en México.

Desde Palacio Nacional, en su conferencia de prensa matutina, la Jefa del Ejecutivo anunció la Fiesta de Culturas Comunitarias 2026: Voces vivas, salvando al fuego, que se realizará el sábado 7 de noviembre, a las 17:30 h, en el Zócalo de la Ciudad de México, y Original. Encuentro de Arte Textil, Decorativo y Utilitario, que se desarrollará en el Complejo Cultural Los Pinos del 12 al 15 de noviembre.

“Tanto Original como Voces vivas tienen el objetivo de reconocer, de dignificar, de estar orgullosos, de promover tanto para las niñas y los niños y las y los artesanos, como para México entero y el mundo, de lo que significa la grandeza cultural de México y el orgullo y dignidad que debe ser para cualquier mexicana y mexicano. Porque esa riqueza cultural no existe en ningún lugar del mundo y es un orgullo para todas y para todos”, celebró.

La Presidenta Sheinbaum Pardo enfatizó que esta estrategia permite que las artesanas y los artesanos vivan dignamente de su trabajo.

En su intervención, la secretaria de Cultura, Claudia Curiel de Icaza, detalló que para la Fiesta de Culturas Comunitarias 2026: Voces vivas, salvando al fuego se ha convocado a más de mil niñas y niños de 181 municipios de 28 estados, provenientes de las Casas de Canto Cuicallis, de los Semilleros Creativos y de los Coros infantiles michoacanos creados en el marco del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia.

Curiel de Icaza informó que la puesta en escena contará con un coro y una orquesta monumental, además de que tendrá la presencia de 17 lenguas indígenas: chichimeco jonaz, chontal de Oaxaca, maya, mazahua, mixteco, náayeri, náhuatl, otomí, p'urhépecha, rarámuri, tének, tepehuano del sur, tlapaneco, totonaco, tsotsil, wixárika y zapoteco. Anunció que el evento será transmitido por Canal 22 desde las 18:30 horas.

Por su parte, la subsecretaria de Desarrollo Cultural, Marina Núñez Bespalova, expresó que Original. Encuentro de Arte Textil, Decorativo y Utilitario será de entrada libre, se llevará a cabo de las 10:30 a las 20:30 horas y contará con la participación de 580 artesanos y artesanas, se exhibirán alrededor de 174 mil piezas y tendrá un impacto en 12 mil 535 artesanos al finalizar el año.

La Fiesta de Culturas Comunitarias 2026: Voces vivas, salvando al fuego, se realizará el 7 de noviembre a las 17:30h en el Zócalo de la CDMX; participarán mil niñas, niños y jóvenes de 181 municipios de 28 estados, provenientes de las Casas de Canto Cuicallis, de los Semilleros Creativos y de los Coros infantiles creados por el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia

Original. Encuentro de Arte Textil, Decorativo y Utilitario se desarrollará del 12 al 15 de noviembre en el Complejo Cultural Los Pinos con la participación de 580 maestras y maestros artesanos de todo el país con la exhibición de 174 mil piezas