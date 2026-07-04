Asesinan a sacerdote de 82 años en Guaymas, Sonora

Un sacerdote de 82 años fue asesinado la noche del viernes dentro de una vivienda en la sección Los Arcos, en el polo turístico de San Carlos, hecho que ha causado consternación entre la comunidad y que ya es investigado por la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) de Sonora.

La víctima fue identificada como Mario “N”, originario de Pátzcuaro, Michoacán, ampliamente conocido en el destino turístico.

De acuerdo con los primeros reportes, poco después de las 20:00 horas un trabajador de mantenimiento acudió al domicilio y encontró el cuerpo del adulto mayor a un costado de la cama, con múltiples heridas provocadas por arma blanca y evidentes huellas de violencia. El trabajador dio aviso inmediato a las autoridades.

Elementos de la Policía Municipal acudieron como primeros respondientes y resguardaron la escena, mientras agentes de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) y personal de Servicios Periciales realizaron el procesamiento del lugar y ordenaron el traslado del cuerpo al Servicio Médico Forense para la necropsia de ley.

Líneas de investigación

La Fiscalía informó que las primeras indagatorias permitieron establecer que la víctima conocía a su agresor, ya que le permitió ingresar a la vivienda e incluso convivió con él antes de ser atacado.

Como parte de las diligencias, los investigadores analizan grabaciones de cámaras de videovigilancia y revisan las pertenencias del sacerdote para determinar si el crimen estuvo relacionado con el robo de dinero u objetos de valor.

La dependencia estatal señaló que se ha consolidado una línea de investigación sólida respecto de la identidad del probable responsable, por lo que agentes ministeriales mantienen un operativo para su localización y captura.

Asimismo, se realizan entrevistas con familiares de la víctima y con la persona que le brindaba asistencia, con el propósito de fortalecer las líneas de investigación y esclarecer completamente los hechos.