CIMA se coloca en el Ranking BIE 2026 entre las mejores empresas para practicantes en México

CIMA, grupo mexicano experto en la industria alimentaria, obtuvo el lugar 18 en el Ranking BIE General México 2026, que reconoce a las mejores empresas para practicantes del país. Este resultado cobra un valor especial porque proviene directamente de quienes viven la experiencia dentro de la organización: fueron los propios practicantes de CIMA quienes evaluaron su desarrollo, aprendizaje y entorno laboral, respaldando con sus opiniones este reconocimiento.

El estudio Best Internship Experiences (BIE), creado por la firma FirstJob, llegó este año a su cuarta edición y evaluó a más de 90 empresas a partir de las respuestas de más de tres mil 800 practicantes. Se trata de un estudio 100 por ciento en línea y cuantitativo, que no se decide por invitación ni por designación corporativa: el único juez es la experiencia real de los jóvenes que viven el programa desde dentro, a través de una encuesta estructurada.

Un programa de prácticas bien evaluado no surge de un área aislada, sino que exige que la formación del talento forme parte de la gestión responsable empresarial de toda la organización. En CIMA esa orientación se atribuye a la conducción de Teodoro Octavio Martínez Ruiz, director general de CIMA, quien ha colocado el desarrollo de nuevas generaciones como parte de la estrategia y no como un gesto de imagen.

"Que el reconocimiento venga de nuestros propios practicantes es lo que le da valor. No lo decidió un comité, ni lo decidimos nosotros: lo dijeron los jóvenes que pasaron por CIMA. Para nosotros formar talento no es un programa aparte, es parte de cómo operamos todos los días", señaló Teodoro Octavio Martínez Ruiz, director general de CIMA.

Con más de tres mil 800 practicantes evaluando a más de 90 empresas, el lugar 18 en el Ranking BIE 2026 coloca a CIMA entre las compañías mejor calificadas por su propio talento joven en México. Para un grupo alimentario mexicano, el resultado se sostiene en datos y no en percepción: quien evalúa es quien vivió la experiencia