Choque frontal entre tráiler y autobús deja un muerto y 15 heridos en Guanajuato

Una persona fallecida y 15 más heridas fue el saldo del impacto de frente entre un tráiler y un autobús de pasajeros en la carretera Acámbaro-Salvatierra.

El siniestro ocurrió este miércoles a la altura de la comunidad rural de Los Órganos, perteneciente al municipio de Acámbaro, al sur del estado de Guanajuato.

El conductor del autobús de pasajeros quedó prensado por el choque y varios de los lesionados se encuentran graves.

El tráiler transportaba baños móviles y también resultó dañado.

Al sitio del encontronazo llegaron elementos de rescate de Acámbaro, así como del estado de Guanajuato, quienes encontraron muy malherido al hombre que estaba prensado, quien falleció poco después.

Las autoridades trabajan para esclarecer el origen del accidente.

Los tramos carreteros del sur de Guanajuato, como la vía Acámbaro-Salvatierra, registran un constante flujo de transporte de carga pesada y unidades de pasajeros interurbanas. La presencia de tramos de doble sentido sin división física central, sumada a curvas pronunciadas cerca de zonas rurales, incrementa el riesgo de colisiones frontales.

De acuerdo con datos de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y corporaciones de rescate, el exceso de velocidad, los rebasamientos en zonas prohibidas y las fallas mecánicas constituyen las principales causas de siniestros de alto impacto en las vías estatales.