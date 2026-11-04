Choque entre autobús y tráiler en Iztapalapa deja varios lesionados

Al menos 10 personas lesionadas fue el saldo de un siniestro vial, en el que chocaron un autobús de transporte colectivo concesionado y un tráiler.

El incidente ocurrió en Calzada Ermita Iztapalapa, a la altura de la colonia Santa Isabel Industrial, en la alcaldía Iztapalapa.

El hecho de tránsito sucedió cerca del Metro Atlalilco, al lugar llegaron elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México, quienes realizaron la primera valoración de las personas lesionadas, la mayoría pasajeros de la unidad de transporte público, quienes no ameritaron traslado al hospital.