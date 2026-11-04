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Choque entre autobús y tráiler en Iztapalapa deja varios lesionados

Al lugar llegaron los servicios de emergencia para atender a los pasajeros y valorar su estado de salud

Por: Jonás López

Equipos de emergencia acudieron a auxiliar a los lesionados.

Al menos 10 personas lesionadas fue el saldo de un siniestro vial, en el que chocaron un autobús de transporte colectivo concesionado y un tráiler.

El incidente ocurrió en Calzada Ermita Iztapalapa, a la altura de la colonia Santa Isabel Industrial, en la alcaldía Iztapalapa.

El hecho de tránsito sucedió cerca del Metro Atlalilco, al lugar llegaron elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México, quienes realizaron la primera valoración de las personas lesionadas, la mayoría pasajeros de la unidad de transporte público, quienes no ameritaron traslado al hospital.

Atendimos un choque entre una unidad de transporte público de pasajeros y un tractocamión en la colonia Santa Isabel Industrial, en Iztapalapa, en el que 10 personas resultaron lesionadas y fueron valoradas en el lugar, sin requerir traslado hospitalario”, señalaron los bomberos.

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