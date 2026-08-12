Camioneta atropella a un ciclista; lo deja prensado contra un árbol

Un ciclista perdió la vida después de ser prensado entre una camioneta y un árbol durante un accidente registrado sobre el bulevar Las Torres, en el municipio de Tizayuca, Hidalgo.

Según informes policiales, el conductor de una camioneta habría perdido el control de la unidad mientras circulaba por esa vialidad, salió del camino y terminó impactándose contra un árbol ubicado a un costado del bulevar. En ese momento, el vehículo embistió a un hombre que viajaba en bicicleta, quien quedó atrapado entre la carrocería y el tronco.

Al sitio acudieron paramédicos y cuerpos de emergencia, quienes realizaron maniobras para liberar al ciclista y trasladarlo a una unidad médica. Sin embargo, debido a la gravedad de las lesiones, la víctima falleció poco después de su ingreso al hospital.

La zona fue resguardada por elementos de seguridad pública, mientras personal de las autoridades competentes llevó a cabo las diligencias periciales e inició la investigación para esclarecer cómo ocurrió el accidente y determinar las responsabilidades correspondientes.

Mujer y niño mueren en accidente automovilístico

Por otra parte, el pasado 9 de agosto, un fatal accidente registrado sobre la carretera La Llave–La Valla, en el municipio de San Juan del Río, dejó como saldo la muerte de c, luego de que el vehículo particular en el que viajaban colisionó contra un camión de transporte de personal.

El percance ocurrió durante este domingo en un tramo de esa vialidad, donde ambas unidades impactaron de manera violenta, provocando una intensa movilización de los servicios de emergencia y de las corporaciones de seguridad.

Paramédicos y elementos de distintas instituciones acudieron al lugar para brindar atención a los involucrados; sin embargo, se confirmó que una mujer y un menor habían perdido la vida a consecuencia del fuerte impacto.

La circulación en la carretera presentó afectaciones mientras se desarrollaban las labores de auxilio, el resguardo de la zona y las diligencias correspondientes por parte de las autoridades, que iniciaron las investigaciones para determinar las circunstancias en las que ocurrió el accidente.

Abuelito intenta cruzar la calle y es arrollado

Días atrás en Monterrey, Nuevo León, un hombre de entre 60 y 65 años murió luego de ser atropellado por un tráiler sobre la avenida Ruiz Cortines, en su cruce con Conchello, en la colonia Victoria.

El accidente vial fue reportado a las líneas de emergencia alrededor de las 16:23 horas, por lo que elementos de Protección Civil de Monterrey acudieron al sitio y confirmaron que el hombre ya no presentaba signos vitales.

De acuerdo con los primeros informes, el hombre habría intentado cruzar la avenida cuando fue alcanzado por el tráiler, cuyo conductor presuntamente no se percató de su presencia.

Un testigo relató que, según lo que les informaron paramédicos, el hombre habría sido arrastrado por la unidad de carga, provocándole lesiones de gravedad que terminaron por causarle la muerte prácticamente de manera instantánea.

La víctima no fue identificada en el lugar. Se informó que era un hombre de aproximadamente 60 a 65 años, de tez aperlada, quien vestía pantalón de mezclilla azul, camisa de cuadros en tonos azul y rojo y zapatos negros.

Tras el accidente, elementos de la Policía de Monterrey acordonaron y resguardaron el área, mientras se esperaba el arribo de las autoridades correspondientes para realizar las investigaciones y determinar cómo ocurrió el atropello.

En el sitio también se presentó personal de la Agencia Estatal de Investigaciones, encargado de iniciar las diligencias correspondientes y recabar información que permita establecer las circunstancias del accidente.

La zona fue coordinada por las autoridades para permitir las labores de los cuerpos de emergencia y de investigación. La circulación vehicular presentó afectaciones debido a la reducción de carriles sobre Ruiz Cortines, por lo que se pidió a los automovilistas extremar precauciones al transitar por este punto.

Las autoridades continuarán con las investigaciones para determinar la responsabilidad correspondiente en este accidente.