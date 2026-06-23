Casos de sarampión aumentan a 18 mil 440 en el país

Al corte del 22 de junio, los contagios de sarampión en el país aumentaron a 18 mil 440, informó la Secretaría de Salud. Cabe señalar que la mayoría de los pacientes se confirmaron en los primeros seis meses de 2026 con un total de 11 mil 826.

Después de Jalisco, la Ciudad de México ocupa el segundo lugar con el mayor número de casos. La contabilización inició en febrero del año pasado cuando se hizo oficial el brote de esta enfermedad viral en México, por tanto, en el acumulado de los casos confirmados 2025–2026, las 32 entidades han notificado contagios de sarampión distribuidos en 500 municipios.

¿Quiénes son los más afectados por el sarampión?

Los niños que no han sido vacunados o que no tienen completo su esquema de inmunización siguen siendo los más afectados. El mayor impacto se concentró en los menores de 1 a 4 años de edad. En segundo lugar de casos se ubicaron los niños de 5 a 9 años y en tercer sitio los adultos de 25 a 29 años.

CDMX ocupa segundo lugar de casos

Jalisco, la Ciudad de México y Chiapas son las tres entidades que han concentrado el mayor número de pacientes en lo que va del presente año.

Con 6 mil 517 contagios, la entidad Jalisciense se mantuvo en el primer lugar de la lista. Le siguió la capital del país con 993 casos y en tercer lugar la entidad Chiapaneca con 838.

En su informe, la Secretaría de Salud señaló que la cifra total acumulada de muertes durante el periodo 2025-2026, ascendió a 43.

Las 11 entidades que notificaron fallecimientos fueron:

Chihuahua: 21

Chihuahua: 21 Jalisco:5

Zacatecas: 5

Ciudad de México: 4

Durango:2

Sonora: 1

Michoacán: 1

Tlaxcala: 1

Chiapas : 1

Guerrero: 1

Sinaloa : 1

Llaman a la población a vacunarse

La autoridad sanitaria recordó a la población que la vacunación contra sarampión es permanente y se aplica de manera gratuita en todo el país. Por lo cual, hizo un llamado a la ciudadanía a revisar y completar sus esquemas de vacunación para todas las edades.

Reiteró que la inmunización contra sarampión está dirigida principalmente a niños de 6 meses a 12 años, especialmente quienes no han iniciado o completado su esquema de vacunación. Asimismo a personas de 13 a 49 años que no se han vacunado contra el sarampión o no cuentan con su segunda dosis.