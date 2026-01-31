Caos en la México-Texcoco: tráiler desata persecución y balacera

El conductor de un tráiler desató una balacera y persecución en la carretera federal México-Texcoco, la madrugada de este sábado 31 de enero del 2026.

Autoridades municipales le marcaron el alto a la altura de Los Reyes La Paz, en el Estado de México (Edomex), pero, al momento de intentar acercarse a dialogar con el conductor de la pesada unidad, este abrió fuego en contra de os uniformados.