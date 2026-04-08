Caen tres implicados en secuestro y asesinato del secretario municipal en Ocampo

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Michoacán confirmó la detención de tres personas señaladas como presuntas responsables del secuestro y homicidio del secretario del Ayuntamiento de Ocampo, Pedro Valencia. Las capturas se realizaron mediante operativos coordinados entre Michoacán y Querétaro, mientras el proceso judicial avanza y las autoridades mantienen abiertas las líneas de investigación.

De acuerdo con la Fiscalía General de Justicia del Estado de Michoacán, las órdenes de aprehensión fueron ejecutadas tras una serie de trabajos de inteligencia e investigación ministerial que permitieron ubicar a los presuntos implicados.

Axel “N” y José Alonso “N” fueron detenidos en el estado de Querétaro, mientras que Francisco Adolfo “N” fue arrestado en Ocampo, municipio donde ocurrieron los hechos.

El secretario del Ayuntamiento de Ocampo, Pedro Valencia. Facebook

Investigación por secuestro y extorsión

Las indagatorias estuvieron a cargo de la Fiscalía Especializada en Combate al Secuestro y Extorsión, instancia que desarrolló labores de análisis de información, seguimiento de líneas de investigación y recopilación de pruebas para sustentar la probable responsabilidad de los detenidos.

Estos elementos permitieron a la autoridad ministerial solicitar y obtener las órdenes de aprehensión, que posteriormente fueron cumplimentadas en un despliegue coordinado.

El secuestro y homicidio del funcionario municipal

El caso se originó con la privación de la libertad del secretario del Ayuntamiento, quien posteriormente fue hallado sin vida, lo que activó un protocolo de investigación por secuestro y homicidio.

A partir de ese momento, las autoridades implementaron un proceso que incluyó trabajo de campo, inteligencia y colaboración interinstitucional, con el objetivo de identificar y localizar a los responsables.

Proceso judicial en cursoLas tres personas detenidas serán puestas a disposición de la autoridad judicial competente, donde se determinará su situación jurídica conforme a los elementos que integran la carpeta de investigación.

El caso avanzará en sede judicial, etapa en la que se evaluarán las pruebas recabadas durante la investigación para definir responsabilidades conforme al marco penal vigente.

La coordinación entre autoridades de distintas entidades permitió ejecutar órdenes de aprehensión fuera del estado donde ocurrieron los hechos, una estrategia clave en casos donde los presuntos responsables se desplazan para evadir la justicia.

Este tipo de operativos refuerza la capacidad institucional para perseguir delitos de alto impacto como el secuestro y el homicidio.

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