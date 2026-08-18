Cae célula criminal vinculada a desaparición de exfuncionaria en Veracruz

Siete presuntos integrantes de una célula delictiva, señalados por su probable responsabilidad en el delito de desaparición cometida por particulares en agravio de Karime Argüelles Aguilar, exjefa de la Oficina de Hacienda del Estado en Poza Rica, fueron vinculados a proceso, de acuerdo con lo reportado por las autoridades estatales.

De acuerdo con la información oficial proporcionada por las autoridades ministeriales dentro del proceso penal 342/2026, los detenidos fueron identificados como Pedro Yeudiel “N”, señalado como presunto líder del grupo; Wilber Michell “N”, Jean Martín “N”, Ronaldo Alvino “N”, Álvaro Severiano “N”, Jatzely “N” y José Luis “N”.

Durante la audiencia inicial, un juez de control ratificó como legal la detención ejecutada por elementos ministeriales y dictó la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa mientras avanzan las investigaciones complementarias.

Los hechos ocurrieron el pasado 12 de junio de 2026, cuando la víctima, de 29 años de edad y trabajadora activa de la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan), salió de laborar en el municipio de Poza Rica con la intención de trasladarse hacia el municipio de Álamo Temapache para visitar a su familia, un trayecto habitual de fin de semana que no logró concluir.

Tras perder comunicación con ella y después de la denuncia interpuesta por sus familiares, la Comisión Estatal de Búsqueda de Veracruz emitió los alertamientos correspondientes y movilizó a fiscales, peritos y policías ministeriales.

A más de dos meses de los hechos, las indagatorias de gabinete y campo permitieron establecer la presunta participación de esta célula delictiva en el caso, por lo que las autoridades estatales señalaron que las investigaciones continúan abiertas para esclarecer por completo los hechos y dar con el paradero de la víctima.